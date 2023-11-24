نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم السباق السادس لهذا الموسم

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- Akhbar Al Khaleej) بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق السادس لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين الوطني، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير .
كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل.
وقد قام عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني وممثلي البنك بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث تم تقديم كأس الشوط الأول الى المضمر الفائز عبدالله كويتي، وكأس الشوط الثاني الى مساعد المضمر الفائز محمد حيدر إبراهيم، وكأس الشوط الثالث الى المضمر الفائز حيدر إبراهيم، وكأس الشوط الرابع الى المالك الفائز سيد جواد مرزوق، كما تم تقديم كأس الشوط الخامس الى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط السادس الى المضمر الفائز ألن سميث، وكأس الشوط السابع الى المالك الفائز إبراهيم العفو، وكأس الشوط الثامن الى المضمر الفائز ألن سميث، وكأس الشوط التاسع الى مساعد المضمر الفائز محمود علي.
وأشتمل السباق على تسعة أشواط على النحو التالي :
- الشوط الأول أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في "الواهو" مسافة 1400 متر، حيث حقق الجواد "عبيان 1867" لإسطبل الوسمية والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالله فيصل المركز الأول، تلاه الجواد "المعنقي 1846" لإسطبل الخالدية والمضمر فوزي ناس والفارس حسين مكي في المركز الثاني، ثم الجواد "الصقلاوي 1807" لإسطبل الرفاع والمضمر يوسف البوعينين والفارس إبراهيم نادر المركز الثالث، ثم الجواد "الحمداني 1810" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس آدم البلوشي رابعاً.
- الشوط الثاني أقيم على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات "نتاج محلي" مسافة 1800 متر ، وفيه حقق الجواد "صارم" ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول، تلاه الجواد "زعفراني" لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "غريت داين" لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس ميا تشايلدز ثالثاً، ثم الجواد "سكربلس" لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس حسن أصغر رابعاً.
- الشوط الثالث على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات "إنتاج محلي" مسافة 1800 متر، وحقق الجواد "شارد" ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر إبراهيم والفارس عبدالله فيصل المركز الأول، تلاه الجواد "فيشير مانس فرند" لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس فرانكي فانهو نسبروك في المركز الثاني، ثم الجواد "ذرب" ملك عبدالله سامي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج
ثالثاً، ثم الجواد "سكوربيوس" ملك عبدالله فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس حسين مكي رابعاً.
- الشوط الرابع أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "إنتاج محلي" مسافة 2000 متر، وحقق الجواد "أطلسي" ملك سيد جواد مرزوق والمضمر محمود جواد والفارس عدنان جعفر المركز الأول، تلاه الجواد "أطلال" لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "هوراتيو" لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس ثالثاً، ثم الجواد "ميوزيك دي لانوت" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس ماثيو بيليتان رابعاً.
- الشوط الخامس أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "إنتاج محلي" مسافة 1000 متر مستقيم، وحقق الجواد "مبلش" لإسطبل النوايف ريسنغ والمضمر يوسف طاهر والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول، تلاه الجواد "لفندر" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "الهدبا" لإسطبل المحمدية والمضمر عباس الموالي والفارس حسين أصغر ثالثاً ، ثم الجواد "سن أوف زوس" لإسطبل إم أند أي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس إدنسون رودرغز رابعاً.
- الشوط السادس أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات والمبتدئات "مستورد" مسافة 1400 متر، وحقق الجواد "بريث أوف إير" لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس المركز الأول، تلاه الجواد "غوميس" لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "فولو سوت" لإسطبل الرماح والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم ثالثاً، ثم الجواد "تايم ستيب" لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس لي نيومان رابعاً.
- الشوط السابع أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "مستورد" مسافة 1600 متر، وحقق الجواد "المختار ستار" لإسطبل العفو والمضمر جابر رمضان والفارس ماركو كاسمنتو المركز الأول، تلاه الجواد "باتيفورد بوي" ملك عبدالله القعود والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم في المركز الثاني، ثم الجواد "إنكورجد" لإسطبل المحمدية والمضمر أسامة هاشم والفارس حسين أصغر ثالثاً، ثم الجواد "جامي أساي" لإسطبل الملاح والمضمر عبدالجليل الملاح والفارس كارلوس إنريكي رابعاً.
- الشوط الثامن أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات "إنتاج محلي" مسافة 1600 متر، وحقق الجواد "إيكو ثرو تايم" لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس المركز الأول، تلاه الجواد "صفوه" ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر إبراهيم والفارس إبراهيم نادر في المركز الثاني، ثم الجواد "بلاك شادو" لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس لي نيومان ثالثاً، ثم الجواد "أمواج" ملك محمد خالد عبدالرحيم والمضمر حيدر إبراهيم والفارس عبدالرحيم جاسم رابعاً.
- الشوط التاسع والأخير أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "مستورد" مسافة 2200 متر، وحقق الجواد "رولا جام" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج المركز الأول، تلاه الجواد "ميس أيفون" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "فورث تايم لكي" لإسطبل الملاح والمضمر جليل الملاح والفارس كارلوس إنريكي ثالثاً، ثم الجواد "بريف ذا ستورم" ملك عقيل حسن عبدالرحيم والمضمر جابر رمضان والفارس لي نيومان رابعاً.
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