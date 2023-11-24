نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم السباق السادس لهذا الموسم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق السادس لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين الوطني، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير .

كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل.

وقد قام عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني وممثلي البنك بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث تم تقديم كأس الشوط الأول الى المضمر الفائز عبدالله كويتي، وكأس الشوط الثاني الى مساعد المضمر الفائز محمد حيدر إبراهيم، وكأس الشوط الثالث الى المضمر الفائز حيدر إبراهيم، وكأس الشوط الرابع الى المالك الفائز سيد جواد مرزوق، كما تم تقديم كأس الشوط الخامس الى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط السادس الى المضمر الفائز ألن سميث، وكأس الشوط السابع الى المالك الفائز إبراهيم العفو، وكأس الشوط الثامن الى المضمر الفائز ألن سميث، وكأس الشوط التاسع الى مساعد المضمر الفائز محمود علي.

وأشتمل السباق على تسعة أشواط على النحو التالي :

- الشوط الأول أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في "الواهو" مسافة 1400 متر، حيث حقق الجواد "عبيان 1867" لإسطبل الوسمية والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالله فيصل المركز الأول، تلاه الجواد "المعنقي 1846" لإسطبل الخالدية والمضمر فوزي ناس والفارس حسين مكي في المركز الثاني، ثم الجواد "الصقلاوي 1807" لإسطبل الرفاع والمضمر يوسف البوعينين والفارس إبراهيم نادر المركز الثالث، ثم الجواد "الحمداني 1810" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس آدم البلوشي رابعاً.

- الشوط الثاني أقيم على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات "نتاج محلي" مسافة 1800 متر ، وفيه حقق الجواد "صارم" ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول، تلاه الجواد "زعفراني" لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "غريت داين" لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس ميا تشايلدز ثالثاً، ثم الجواد "سكربلس" لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس حسن أصغر رابعاً.

- الشوط الثالث على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات "إنتاج محلي" مسافة 1800 متر، وحقق الجواد "شارد" ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر إبراهيم والفارس عبدالله فيصل المركز الأول، تلاه الجواد "فيشير مانس فرند" لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس فرانكي فانهو نسبروك في المركز الثاني، ثم الجواد "ذرب" ملك عبدالله سامي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج

ثالثاً، ثم الجواد "سكوربيوس" ملك عبدالله فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس حسين مكي رابعاً.

- الشوط الرابع أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "إنتاج محلي" مسافة 2000 متر، وحقق الجواد "أطلسي" ملك سيد جواد مرزوق والمضمر محمود جواد والفارس عدنان جعفر المركز الأول، تلاه الجواد "أطلال" لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "هوراتيو" لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس ثالثاً، ثم الجواد "ميوزيك دي لانوت" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس ماثيو بيليتان رابعاً.

- الشوط الخامس أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "إنتاج محلي" مسافة 1000 متر مستقيم، وحقق الجواد "مبلش" لإسطبل النوايف ريسنغ والمضمر يوسف طاهر والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول، تلاه الجواد "لفندر" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "الهدبا" لإسطبل المحمدية والمضمر عباس الموالي والفارس حسين أصغر ثالثاً ، ثم الجواد "سن أوف زوس" لإسطبل إم أند أي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس إدنسون رودرغز رابعاً.

- الشوط السادس أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات والمبتدئات "مستورد" مسافة 1400 متر، وحقق الجواد "بريث أوف إير" لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس المركز الأول، تلاه الجواد "غوميس" لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "فولو سوت" لإسطبل الرماح والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم ثالثاً، ثم الجواد "تايم ستيب" لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس لي نيومان رابعاً.

- الشوط السابع أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "مستورد" مسافة 1600 متر، وحقق الجواد "المختار ستار" لإسطبل العفو والمضمر جابر رمضان والفارس ماركو كاسمنتو المركز الأول، تلاه الجواد "باتيفورد بوي" ملك عبدالله القعود والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم في المركز الثاني، ثم الجواد "إنكورجد" لإسطبل المحمدية والمضمر أسامة هاشم والفارس حسين أصغر ثالثاً، ثم الجواد "جامي أساي" لإسطبل الملاح والمضمر عبدالجليل الملاح والفارس كارلوس إنريكي رابعاً.

- الشوط الثامن أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات "إنتاج محلي" مسافة 1600 متر، وحقق الجواد "إيكو ثرو تايم" لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس المركز الأول، تلاه الجواد "صفوه" ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر إبراهيم والفارس إبراهيم نادر في المركز الثاني، ثم الجواد "بلاك شادو" لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس لي نيومان ثالثاً، ثم الجواد "أمواج" ملك محمد خالد عبدالرحيم والمضمر حيدر إبراهيم والفارس عبدالرحيم جاسم رابعاً.

- الشوط التاسع والأخير أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "مستورد" مسافة 2200 متر، وحقق الجواد "رولا جام" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج المركز الأول، تلاه الجواد "ميس أيفون" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "فورث تايم لكي" لإسطبل الملاح والمضمر جليل الملاح والفارس كارلوس إنريكي ثالثاً، ثم الجواد "بريف ذا ستورم" ملك عقيل حسن عبدالرحيم والمضمر جابر رمضان والفارس لي نيومان رابعاً.