فوز المنامة والنجمة في ختام الجولة الرابعة لدوري زين لكرة السلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تغلب فريق نادي المنامة على منتخب البحرين الرديف بنتيجة 93 نقطة مقابل 78 اليوم "الجمعة" على صالة زين بمجمع الصالات بأم الحصم، في ختام الجولة الرابعة للدور التمهيدي لدوري زين البحرين لكرة السلة (2023-2024).





وسيطر فريق المنامة على فترات اللقاء الأربعة حيث جاءت نتائج الأشواط بواقع: 21 نقطة مقابل 19، 22 نقطة مقابل 18، 23 نقطة مقابل 21، و 27 نقطة مقابل 20.





وشهد اللقاء تألق اللاعب حسن عزيز والذي سجل (22 نقطة)، في المقابل كان اللاعب حسن غريب الأفضل في صفوف منتخب البحرين الرديف بعد ان سجل (18 نقطة).





وفي مواجهة ثانية ضمن الجولة الرابعة أيضا، حقق فريق النجمة الفوز على نظيره فريق مدينة عيسى بنتيجة 93 نقطة مقابل 72.





ونتائج الأشواط الأربعة بواقع : 25 نقطة مقابل 20 النجمة، 22 نقطة مقابل 21 مدينة عيسى، 22 نقطة مقابل 22، 25 نقطة مقابل 8 النجمة.





وبرز في اللقاء من جانب النجمة اللاعب المحترف

جوش كالدويل الذي أحرز (23 نقطة)، في المقابل كان اللاعب جهاد أحمد الأفضل في صفوف مدينة عيسى بعد أن سجل الأول (21 نقطة).





وكانت منافسات الجولة الرابعة قد شهدت فوز البحرين على سترة 96 نقطة مقابل 91، والإتحاد على سماهيج 112 نقطة مقابل 85، والنادي الأهلي على المحرق 93 نقطة مقابل 79، والحالة على النويدرات 98 نقطة مقابل 94.