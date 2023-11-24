فوز المنامة والنجمة في ختام الجولة الرابعة لدوري زين لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تغلب فريق نادي المنامة على منتخب البحرين الرديف بنتيجة 93 نقطة مقابل 78 اليوم "الجمعة" على صالة زين بمجمع الصالات بأم الحصم، في ختام الجولة الرابعة للدور التمهيدي لدوري زين البحرين لكرة السلة (2023-2024).
وسيطر فريق المنامة على فترات اللقاء الأربعة حيث جاءت نتائج الأشواط بواقع: 21 نقطة مقابل 19، 22 نقطة مقابل 18، 23 نقطة مقابل 21، و 27 نقطة مقابل 20.
وشهد اللقاء تألق اللاعب حسن عزيز والذي سجل (22 نقطة)، في المقابل كان اللاعب حسن غريب الأفضل في صفوف منتخب البحرين الرديف بعد ان سجل (18 نقطة).
وفي مواجهة ثانية ضمن الجولة الرابعة أيضا، حقق فريق النجمة الفوز على نظيره فريق مدينة عيسى بنتيجة 93 نقطة مقابل 72.
ونتائج الأشواط الأربعة بواقع : 25 نقطة مقابل 20 النجمة، 22 نقطة مقابل 21 مدينة عيسى، 22 نقطة مقابل 22، 25 نقطة مقابل 8 النجمة.
وبرز في اللقاء من جانب النجمة اللاعب المحترف
جوش كالدويل الذي أحرز (23 نقطة)، في المقابل كان اللاعب جهاد أحمد الأفضل في صفوف مدينة عيسى بعد أن سجل الأول (21 نقطة).
وكانت منافسات الجولة الرابعة قد شهدت فوز البحرين على سترة 96 نقطة مقابل 91، والإتحاد على سماهيج 112 نقطة مقابل 85، والنادي الأهلي على المحرق 93 نقطة مقابل 79، والحالة على النويدرات 98 نقطة مقابل 94.
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