وزير خارجية الصين: يجب ألا تتجنب أوروبا التعاون مع بكين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 20:10

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في بكين مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا إن أوروبا يجب ألا تخشي من التعاون مع الصين بسبب المنافسة.





وردا على سؤال عن موقف الصين من علاقاتها مع أوروبا، قال وانغ "موقف الصين واضح، سنلتزم بدعمنا للاستقلال الاستراتيجي لأوروبا".





وكولونا في زيارة لبكين والتقت في وقت سابق برئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وناقشت معه مجموعة من الملفات منها إعادة توازن العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.





وواجهت الصين، التي تمر حاليا بمشكلات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، انتقادات بسبب قوانينها المتعلقة بالشركات الأجنبية التي وصفت بأنها تفتقر للشفافية.





وقال وانغ "سنستمع إلى مطالب الشركات الأوروبية ونحل مشكلات المستثمرين الأجانب في الصين بجدية".





وتعهد المسؤولون الأوروبيون مرارا بتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين في القطاعات الحيوية.





وقال وانغ "بالطبع سيكون هناك تنافس في التعاون ولكن لا يجب أن نخشى من التعاون بسبب التنافس، إن أكبر خطر يجب علينا التخلص منه هو الغموض الذي جاء به تسييس كل شيء" مضيفا أن الاعتمادية التي يجب الحد منها سريعا هي التي تنطوي على سياسات الحماية.





وأضاف أن بلاده تحافظ على علاقات ودية طبيعية مع جميع الدول ومنها إيران وروسيا وكذلك فرنسا.





وتابع قائلا "نعتقد أن باستمرار التعاون بين الصين وأوروبا فلن يكون هناك مواجهات بين طرفين ولا انقسامات عالمية ولا حرب باردة جديدة".





وقال وانغ أيضا إنه يأمل في تعميق أطر التعاون التقليدية مع فرنسا منها الطاقة النووية المدنية والفضاء واستكشاف مجالات أخرى مثل التعليم والبحث العلمي.