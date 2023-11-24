وزير خارجية الصين: يجب ألا تتجنب أوروبا التعاون مع بكين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 20:10
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في بكين مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا إن أوروبا يجب ألا تخشي من التعاون مع الصين بسبب المنافسة.
وردا على سؤال عن موقف الصين من علاقاتها مع أوروبا، قال وانغ "موقف الصين واضح، سنلتزم بدعمنا للاستقلال الاستراتيجي لأوروبا".
وكولونا في زيارة لبكين والتقت في وقت سابق برئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وناقشت معه مجموعة من الملفات منها إعادة توازن العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وواجهت الصين، التي تمر حاليا بمشكلات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، انتقادات بسبب قوانينها المتعلقة بالشركات الأجنبية التي وصفت بأنها تفتقر للشفافية.
وقال وانغ "سنستمع إلى مطالب الشركات الأوروبية ونحل مشكلات المستثمرين الأجانب في الصين بجدية".
وتعهد المسؤولون الأوروبيون مرارا بتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين في القطاعات الحيوية.
وقال وانغ "بالطبع سيكون هناك تنافس في التعاون ولكن لا يجب أن نخشى من التعاون بسبب التنافس، إن أكبر خطر يجب علينا التخلص منه هو الغموض الذي جاء به تسييس كل شيء" مضيفا أن الاعتمادية التي يجب الحد منها سريعا هي التي تنطوي على سياسات الحماية.
وأضاف أن بلاده تحافظ على علاقات ودية طبيعية مع جميع الدول ومنها إيران وروسيا وكذلك فرنسا.
وتابع قائلا "نعتقد أن باستمرار التعاون بين الصين وأوروبا فلن يكون هناك مواجهات بين طرفين ولا انقسامات عالمية ولا حرب باردة جديدة".
وقال وانغ أيضا إنه يأمل في تعميق أطر التعاون التقليدية مع فرنسا منها الطاقة النووية المدنية والفضاء واستكشاف مجالات أخرى مثل التعليم والبحث العلمي.
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