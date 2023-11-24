وزير الدولة بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل خليفة شاهين المرر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمقر وزارة الخارجية في مدينة أبوظبي السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان على هامش المشاركة في الاجتماع التنسيقي الثاني بين قطاعي حقوق الإنسان في وزارتي خارجية البلدين.
وخلال الاجتماع أشاد خليفة شاهين المرر بخصوصية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً على أهمية استمرار هذا النسق من التشاور والتنسيق بين الجانبين في مختلف قضايا حقوق الإنسان نظراً لما يكتسيه هذا المجال من أهمية بالغة على صعيد العلاقات الثنائيّة ومتعددة الأطراف على السواء، وكذلك على ضرورة العمل على إبراز قصص النجاح المشتركة للبلدين في مجال حقوق الإنسان، لا سيما تعزيز فضاء التعايش السلمي والتسامح الديني، في المحافل والمنتديات الدولية.
من جانبه، أعرب المدير العام عن شكره وتقديره لمعالي وزير الدولة على دعم المستمر لأعمال الاجتماع المشترك، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والنجاح في استضافة ورئاسة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28 ".
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