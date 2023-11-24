وزير الدولة بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل خليفة شاهين المرر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمقر وزارة الخارجية في مدينة أبوظبي السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان على هامش المشاركة في الاجتماع التنسيقي الثاني بين قطاعي حقوق الإنسان في وزارتي خارجية البلدين.







وخلال الاجتماع أشاد خليفة شاهين المرر بخصوصية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً على أهمية استمرار هذا النسق من التشاور والتنسيق بين الجانبين في مختلف قضايا حقوق الإنسان نظراً لما يكتسيه هذا المجال من أهمية بالغة على صعيد العلاقات الثنائيّة ومتعددة الأطراف على السواء، وكذلك على ضرورة العمل على إبراز قصص النجاح المشتركة للبلدين في مجال حقوق الإنسان، لا سيما تعزيز فضاء التعايش السلمي والتسامح الديني، في المحافل والمنتديات الدولية.







من جانبه، أعرب المدير العام عن شكره وتقديره لمعالي وزير الدولة على دعم المستمر لأعمال الاجتماع المشترك، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والنجاح في استضافة ورئاسة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28 ".