وزارة الخارجية تستنكر تصريحات أحد السياسيين الهولنديين بإنكار حقوق الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد للتصريحات التي أطلقها أحد السياسيين الهولنديين بإنكار حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، والتحريض على تهجير الشعب الفلسطيني إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وأكدت الوزارة أن تصريحات البرلماني الهولندي اليميني غيرت فيلدرز تدل على فكر عنصري بغيض ينكر حقائق التاريخ والجغرافيا، ويهدف الى تشويه الحقائق ونشر ثقافة الكراهية والعنصرية التي تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية السامية التي يجب أن تسود في العالم أجمع، داعية إلى إدانة مثل هذه الأفكار المضللة ومحاربتها، معبرة عن تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
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