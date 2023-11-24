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وزارة الخارجية تستنكر تصريحات أحد السياسيين الهولنديين بإنكار حقوق الشعب الفلسطيني

11/24/2023 3:06:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد للتصريحات التي أطلقها أحد السياسيين الهولنديين بإنكار حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، والتحريض على تهجير الشعب الفلسطيني إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.


وأكدت الوزارة أن تصريحات البرلماني الهولندي اليميني غيرت فيلدرز تدل على فكر عنصري بغيض ينكر حقائق التاريخ والجغرافيا، ويهدف الى تشويه الحقائق ونشر ثقافة الكراهية والعنصرية التي تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية السامية التي يجب أن تسود في العالم أجمع، داعية إلى إدانة مثل هذه الأفكار المضللة ومحاربتها، معبرة عن تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

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