«مسيرة وطن» أمسية في بيت الشعر بالفجيرة

نظم بيت الشعر في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أول من أمس، أمسية شعرية وطنية، بعنوان «مسيرة وطن»، وذلك في إطار احتفالات الجمعية بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهدى الدهماني النائب الثاني لرئيس الجمعية، رئيسة لجنة الاحتفالات الوطنية، وعدد من المسؤولين والمثقفين والإعلاميين.

شارك في الأمسية، التي أقيمت في القرية التراثية التابعة لدائرة السياحة والآثار بالفجيرة، نخبة من شعراء وشاعرات الوطن، وهم عبير البريكي، والدكتورة ميثاء الكعبي، وحمدة العوضي، ومحمد سعيد المشيخي، وعادل الجهوري، وخالد بن صراي، وأدارها الشاعر محمد خميس السويدي.

واستهلت الأمسية بقراءات شعرية، تناولت مسيرة دولة الإمارات الحافلة بالإنجازات التاريخية في الميادين كافة، وقدم الشعراء قصائد بديعة، تناولت موضوعات الوطن والهوية والفخر بالانتماء لدولة الإمارات.. حيث افتتحت الشاعرة عبير البريكي القراءات، بقصيدة بعنوان «عزها بالمجد»، تلتها الشاعرة د. ميثاء الكعبي، بقصيدة تغنّت فيها بالوطن، قرأت بعدها الشاعرة حمدة العوضي قصيدة بعنوان «افرحي يا دار»، ثم افتتح الشاعر محمد المشيخي قراءته بقصيدة «حب الوطن». تلاه الشاعر عادل الجهوري بقصيدة عبّر فيها عن مشاعره تجاه الوطن، واختتم الأمسية الشاعر خالد بن صراي، الذي شدا للإمارات في عيدها المجيد.

وفي هذه المناسبة، قال خالد الظنحاني رئيس الجمعية: «سررنا اليوم بالاحتفاء شعراً بالوطن ومنجزاته العظيمة، من خلال نخبة من الشعراء والشاعرات المتميزين، وذلك للتأكيد على دور الشعر في إغناء ذاكرة الوطن، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية»، مؤكداً أن الشعر الإماراتي واكب مراحل اتحاد الإمارات ونهضتها وازدهارها، منذ الخطوات الأولى وإلى الآن، ووثق أهم الأحداث والمنجزات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية على أرض الدولة.

وفي ختام الأمسية، كرم خالد الظنحاني، ترافقه هدى الدهماني، الشعراء والشاعرات المشاركين، بشهادات تقديرية، تثميناً لمشاركتهم المتميزة في الأمسية الوطنية.