«فنون نيويورك أبوظبي» يستضيف فرقة سمول آيلاند بيغ سونغ

أعلن مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة الحفل الأول لفرقة سمول آيلاند بيغ سونغ في العالم العربي، وذلك على مسرح الصندوق الأسود يوم الأربعاء 29 نوفمبر الساعة 8:30 ليلاً.

وتأتي استضافة الفرقة في إطار الفعاليات التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، تزامناً مع «مؤتمر الطاقة الطلابي» الذي ينظمه طلاب جامعة نيويورك أبوظبي لوفود الطلاب الدوليين المتوجهين لحضور المؤتمر. وتجمع فرقة سمول آيلاند بيغ سونغ الموسيقيين من سكان الجزر، وتقدم أغاني مستوحاة من التراث البحري المشترك للمحيطين الهادئ والهندي. ويضم حفل الفرقة المرتقب مجموعة من أبرز الفنانين من تايوان ومدغشقر وموريشيوس وتوكيلاو/أوتيارا (نيوزيلندا) ورابا نوي (جزيرة الفصح)، لأداء الأغاني التي شاركوا في كتابتها على مدار السنوات الثماني الماضية.

ويصاحب الموسيقى عرض حي للقطات العمل الميداني التي تم تصويرها بعدسة المنتجة التايوانية باو باو تشين، والمنتج الموسيقي ومخرج الأفلام الأسترالي تيم كول، حيث عمل الثنائي طيلة السنوات الثماني الماضية على التسجيل والتصوير مع فنانين ينتمون إلى 16 دولة جزرية، ليتشاركوا الأغاني من جزيرة إلى أخرى، وقدموا ألبومين حائزين على جوائز وفيلم روائي طويل وحفل موسيقي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «يسرنا استضافة فرقة سمول آيلاند بيغ سونغ ضمن مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي خلال الأمسية السابقة لمؤتمر الأطراف COP28، حيث تشارك أيضاً في»مؤتمر الطاقة الطلابي«والمبادرة المجتمعية لزراعة أشجار القرم.

كما أننا نؤكد في الموسم الحالي على أهمية الدور الذي يلعبه الموسيقيون في مناقشة القضايا العالمية؛ فلا يقتصر عمل الموسيقيين والمنتجين في فرقة سمول آيلاند بيغ سونغ على إبداع الموسيقى فقط، بل يتعداه إلى كونهم مناصرين وناشطين وناقلين للثقافة، تجمعهم مساحة جغرافية وتقاليد مشتركة، ويتعاونون معاً لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجه سكان الدول الجزرية نتيجةً للتغير المناخي، ولتوظيف الموسيقى أداةً للتغيير والإلهام».