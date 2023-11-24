«مبادرة رزق للفن» تحط رحالها في أبوظبي

انطلقت «مبادرة رزق للفن» بصفتها مؤسسة ثقافية مستقلة بهدف تسليط الضوء على مواهب كوكبة من فناني الجنوب العالمي، ودعمها ونشرها، بصفتها مؤسسة ثقافية مستقلة، وافتتحت أبوابها في أبوظبي في 23 نوفمبر 2023، بقيادة المؤرخة الفنية، والمؤسسة والمديرة التنفيذية شافينا يوسف علي.

ستقدم «مبادرة رزق للفن» دعماً كاملاً للفنانين المتمرسين والناشئين، والأمناء الفنيين، والباحثين وغيرهم من الممارسين الإبداعيين على مستوى المنطقة لتنتشر مهاراتهم على مستوى العالم. فبالإضافة إلى استضافة سلسلة متنوعة من معارض الفنون المعاصرة، والعروض التقديمية، والمحاضرات، وورش العمل ووحدات التعليم والتعلم، تدعو «مبادرة رزق للفن» الفنانين الالتحاق ببرامج الإقامة والزمالة بهدف تعزيز التنقل الفني وإرساء شعور بالانتماء إلى المجتمع.

وفي هذا السياق، صرحت شافينا يوسف علي، قائلة: «يستحق ثراء الفن في الجنوب العالمي مكانةً عالميةً وتلتزم «مبادرة رزق للفن» بتعزيز انتشارها من قلب أبوظبي. تهدف رسالتنا إلى نسج هذه الخيوط الفنية في النسيج الثقافي للإمارات العربية المتحدة، عبر إثرائه بمروحة جديدة من القوامات والألوان. وهنا أود التنويه بأن «مبادرة رزق للفن» ليست مجرد مبادرة فنية، لا بل هي همزة وصل بين أبوظبي وعالم الفن الشاسع والنابض بالحيوية».

وتنضم إلى رحلة شافينا، مينا فاري، بصفتها أمينة فنية متمرسة ومتحدثة بارعة في عالم الفن الدولي والمديرة الإبداعية لمبادرة رزق للفن. وفي هذا الإطار، توضح هذه الأخيرة قائلة: «يتباهى الجنوب العالمي بكوكبة غنية ومتنوعة من المواهب الفنية في مجالات متعددة. وهو لشرف كبير بالنسبة إليّ طرح هذه الأعمال الاستثنائية في ساحة الفنون في أبوظبي».

تستهل «مبادرة رزق للفن» رحلتها الطموحة بعرض افتتاحي بعنوان: «في الدرب القاتم لحلم: ملاحظات من تجريد الواقع». يتزامن هذا الحدث مع النسخة الـ15 من معرض فن أبوظبي في منارة السعديات، ويشارك في معرض مبادرة رزق للفن 27 فناناً مرموقاً من الهند يستعرضون فيه أكثر من 60 عملاً فنياً يتناول دور الذاكرة والهوية في إنشاء صلة بين الماضي والمستقبل.

وفي هذا السياق، توضح الأمينة الفنية مينا فاري قائلة: «نواجه دوماً مواقف تزعزع إحساسنا بالواقع، والاستقرار والألفة. إلا أن ذاك الشعور بالضياع والحيرة يمهد لنا الدرب نحو التطور والتجدد. يستكشف الفنانون في «تجريد الواقع» هذه الحقائق المتغيرة في الفهم».

كما أن معرض «في الدرب القاتم لحلم: ملاحظات من تجريد الواقع» الذي يقام من 23 نوفمبر 2023 إلى 23 فبراير 2024، يشمل مجموعة متنوعة من التقنيات وخيارات الأقمشة، وخشب الساج، ومنحوتات من السيراميك والبرونز.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في المعرض الفنانة سوريكا التي تتطرّق إلى مواضيع الجندر، والحفاظ على البيئة والعوامل الاجتماعية السياسية، والفنانة شامبافي التي تعنى بعلاقة الإنسان مع الطبيعة؛ والفنان جيجي سكاريا الذي يتمحور عمله حول الهجرة والعولمة في ظل التغيرات السريعة في الهند. يهتم الفنان فيفيك فيلاسيني الشهير في عالم وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقميّة في تراكيب المعرفة والسياسة والهوية؛ بينما تُركّز الفنانة بريتي فاداكاث على الطبيعة وقدرتها على التطوّر بشكل متناغم؛ والمؤرّخ الفني والفنّان مورالي شيروث الذي تعلِّق أعماله على الهياكل والهويات الثقافية في المجتمع.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في معرض «في الدرب القاتم لحلم: ملاحظات من تجريد الواقع» أمين خليل، وبهاغيناث شانداروت، وحاسينا حسان، وجورج مارتن، وشريمانتي ساها، وبينوي فارغيز، بوشدهارا موخيردجي، وجي آر إرانا، وجاغاناث باندا، وكاي إل ليون، وليكا نارايان، ومادو فينوغوبالان، وبوجا إرانا، وبراناتي باندا، وراكهي بيشواني، وروشان شابريا، وسابين موداباتي، وسوجيت إس إن، وسوميد راجندران، وسميتا جي إس وفير مونشي.

إلى جانب برنامجها من المعارض والبرامج، تتولّى مبادرة الرزق للفن إدارة Labs، وهو عبارة عن مفهوم تجريبي يتحدى الفنانين عبر إدخالهم في بيئات غير مألوفة وحثهم على إطلاق العنان لحسّهم الإبداعي في المدة والمساحة المحددتين. وعلى صعيد آخر، توفر مبادرة رزق للفن استوديوهات لتهيئة مساحة ملهمة للفنانين حتى يتسنى لهم ابتكار، وتعلم واختبار أفكار وتقنيات جديدة.