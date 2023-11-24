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«الطوابع والعملات».. معرض في جامعة المدينة عجمان

11/24/2023 3:01:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتحت جامعة المدينة عجمان، صباح أول من أمس، معرض الطوابع والعملات، الذي نظمه طلبة كلية الإعلام بالجامعة، تحت شعار «الطوابع والعملات مكان للتاريخ».


وقام عمران خان رئيس جامعة المدينة بافتتاح المعرض بحضور كبار الشخصيات والمدعوين وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والتجول في أركانه في ظل مشاركة نخبة كبيرة من هواة جمع الطوابع والعملات على مستوى الدولة.

وتضمن المعرض نفائس ومقتنيات محلية وعالمية تعود لفترات زمنية مختلفة، وتمثل أحداثاً ورموزاً تاريخية، كما واستعرض المعرض مجموعة من الطوابع والعملات المختلفة، تجسد ثراء الإمارات وعراقتها التاريخية.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض، وأبدوا إعجابهم بالتشكيلة الغنية والمعبرة تاريخياً وثقافياً، وعلى هامش المعرض، قُدمت شهادات شكر وتقدير للعارضين تعبيراً عن امتنان الجامعة وطلبتها لمشاركتهم الفعالة في نشاطات الجامعة الثقافية والمجتمعية.

وقال الدكتور داود الدليمي مدرس مساق تنظيم الأحداث الخاصة في العلاقات العامة، مدير فريق عمل الفعالية: يأتي هذا المعرض تطبيقاً لمحتوى المساق النظري وخدمة مجتمعية تنطوي على جانب ثقافي ثري ويجسد المعرض بجميع محتوياته عدة أحداث ورموز ليحقق إفادة للطلبة ويتيح للأجيال والمجتمع قراءة ما في الطوابع والعملات من عمق تاريخي، كما ويسلط في ذات الوقت على تاريخ الإمارات وتطورها في هذا المشهد الذي تعكسه الطوابع والعملات.

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