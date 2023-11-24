علي الخوّار يقص على الضيوف الصغار حكاية النخلة ومكانتها في التراث الإماراتي

استضاف مهرجان العين للكتاب 2023 الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، شاعر الوطن علي الخوّار في لقاء مع مجموعة من الأطفال من زوّار الحدث، حيث قصّ عليهم حكاية «سعفة سيف» للكاتبة الإماراتية سارة عبدالله الشامسي، في إطار مبادرة «نقرأ للأطفال».

أسلوب شيّق

وبمشهد لا يخلو من التشويق، والتوق إلى معرفة المزيد من تفاصيل الحكاية، أبحر الخوّار بأسلوبه الشيّق بضيوفه الصغار نحو آفاق من جماليات الموروث الشعبي لدولة الإمارات، وطاف بهم نحو خصوصية أبرز الصناعات التراثية التي كان الآباء والأجداد يستخدمونها وشكّلت حيّزاً مهماً من حياتهم.

وبأسلوبه السرديّ، انطلق الخوّار في سرد الحكاية التي تروي قصة خوف سيف من الظل المنعكس على جدار غرفته والمتربص به ليلاً حسبما يرى، ليكتشف بعد ذلك بأن ذلك الظل ما هو إلا انعكاس للنخلة المطلة على نافذته.

خوف ودهشة

وانتقل الخوّار بمحاور القصة من الشعور الغامض بالخوف إلى الغضب الذي تملّك سيف وقاده لأن يرمي النخلة بحجر، لكن النتيجة كانت سقوط بضع حبات من الرطب حوّلت غضبه لدهشة من كرم الشجرة وعطائها، ليبدأ دور الخيال وترسل النخلة في حلم سيف سعفة تقوده ليتعرّف على أهمية النخيل في ثقافة دولة الإمارات، والأدوات التي صنعت منها واستخدمها الآباء والأجداد.

مرّت القصة بأربعة أطوار مختلفة، فمن خوف سيف من ظل النخلة، إلى الغضب منها، فدهشته الكبيرة بالعطاء اللامحدود الذي قدّمته له، مروراً بالاستفادة اللامحدودة للأجداد والآباء من النخيل واستخدامهم سعفها، وجذعها في صناعة العديد من الأدوات المنزلية والحياتية اليومية، وأخيراً افتخاره بهذا التراث واعتزازه به.

حديث ورسالة

وفي حديث له خلال الجلسة، قال الشاعر الخوار: «تأتي القصة في إطار السهل الممتنع، إذ استخدمت القاصة الشامسي الكلمات البسيطة لتُعرّف الأطفال على تراثهم، وتجذبهم في الوقت ذاته، بأسلوب قصصي سلس لهذا التراث الغنيّ، فكانت معادلة صعبة، لكن استطاعت أن تحققها في قصة سعفة سيف».

وأضاف الخوار قائلاً: «القصة تتكلم عن شجرة النخيل؛ كل شيء فيها مهم في حياتنا، منذ ولادتنا وهي تعيش معنا، وتعلمنا منها الكثير، وأعطتنا دهشتها، لهذا فالقصة تُعلمنا وتُعرفنا على مفردات أصبحت منسية؛ وعلى أولادنا أن يعرفوها ويرتبطوا بشكل مباشر مع ماضيهم العريق».



وختاماً، وجّه الشاعر الخوار رسالة إلى أطفال اليوم؛ أجيال المستقبل، بأن يتمسكوا بماضيهم، ويفخروا به، ليصبح حاضرهم مضيئاً ومستقبلهم مشرقاً، قائلاً: «كلما تمسكتم بعاداتكم وتقاليدكم وسنعكم؛ كلما مشيتم في الطريق الصحيح».