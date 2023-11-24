فعاليات كبرى وأنشطة وعروض استثنائية بمهرجان الشيخ زايد

يستقبل مهرجان الشيخ زايد، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمجموعة كبيرة ومميزة من الفعاليات التراثية والثقافية والأنشطة والعروض الترفيهية المُشوقة والمُمتعة التي تناسب كافة أفراد العائلة، إضافة إلى فرصة للفوز بجوائز قيّمة، من خلال العديد من المسابقات.

ويحظى زوار المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالاستمتاع بعروض الألعاب النارية التي ستشكل لوحات جديدة ومميزة في سماء الوثبة، تتسم بالألوان المضيئة، وأشكال تخطف الأنظار مع الأصوات القوية المصحوبة بالإيقاعات الموسيقية، كما ستقدم نافورة الإمارات أكبر وأضخم نافورة مائية من نوعها في المنطقة، عروضاً مليئة بالأنوار والألوان والموسيقى وعروض الليزر والهولوغرام ثلاثية الأبعاد، مع الشاشات العملاقة لتدفق المياه، وسط تجمع عائلي كبير.

المسيرات الأسبوعية

وستقدم المسيرات الأسبوعية التي تجمع بين عدد من المجسمات الترفيهية والتفاعلية، والاحتفالات الشعبيّة التي ستجوب ساحات وأروقة المهرجان، قصصاً تفاعلية مختلفة كل أسبوع للزوار، إضافة إلى عيش تجارب مختلفة، من خلال العديد من العروض المتجولة التفاعلية مع مجموعة من الإيقاعات الموسيقية في مختلف أرجاء المهرجان، بما يعزز الموروث الثقافي لدى كافة الزوار في أجواء مليئة بالسعادة في الهواء الطلق.

وتتيح أجنحة الدول المشاركة في المهرجان للزوار فرصة للتجول بين نماذج من الأحياء الشعبية من مختلف دول العالم، للتعرف إلى المنتجات والعادات المتنوعة، كما سيحظى الجمهور بفرصة للاستمتاع بالفنون الخاصة لكل دولة، من خلال الفقرات التي تقدمها الفرق الشعبية الخاصة بها، وسط تجمع حضاري مليء بالبهجة والتعايش والتسامح.

فعاليات متنوعة

وسيعيش الزوار من شتى أنحاء العالم في القرية التراثية، أجواء تراثية إماراتية متمثلة في البيئات الإماراتية الأربع، وهي البيئة البحرية والبيئة الجبلية والبيئة الصحراوية والبيئة الزراعية، من خلال الفعاليات والمسابقات التراثية والحرف والمنتجات التي تعكس بأجوائها وتصاميمها التقليدية، الحياة الإماراتية سابقاً، ويقدم مجالس أبوظبي لزوار المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع، فعاليات أسبوعية متنوعة، تشمل «ورشة التشكيل اليدوي للزوار، وورشة الرسم على المداخن الفخارية، وورشة السنع، وعرض الرسم الحي، إضافة إلى معرض صور يعبر عن رحلة مميزة إلى ماضٍ يشدو بالأمجاد».

جوائز ومسابقات

ويحظى زوار المهرجان بفرص للفوز بالعديد من الجوائز القيمة، منها «سحوبات مهرجان الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة»، حيث يقدم مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة لزوار المهرجان سحوبات على سيارات، إضافة إلى مجموعة مميزة من الهدايا والجوائز القيمة، كما سيكون الجمهور على موعد لمشاهدة عروض جمال الخيل العربية، بمشاركة جمعية الإمارات للخيول العربية، والتي بدأت الخميس، وتستمر حتى 9 مارس 2024.

ولمحبي التنافس والفوز بالجوائز، ينظم مهرجان الشيخ زايد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة بميدان الوثبة، ابتداءً من 25 نوفمبر 2023 وحتى 1 ديسمبر 2023، وذلك كأحد أهم وأبرز الفعاليات التراثية والرياضية التي تحظى باهتمام ومتابعة وإقبال من كل عشاق الأصايل والملاك من أبناء الدولة، ومن دول مجلس التعاون، الذين سيحشدون مطاياهم للمشاركة والتنافس على الرموز.

وقدمت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الراعي الذهبي للمهرجان، الجمعة 2023، ابتداءً من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء، فعاليات وأنشطة تستهدف الأطفال بصحبة أسرهم، لتمنحهم فرصة للفوز بجوائز مميزة، حيث ستقدم على مسرح الأطفال ورشة عمل لتعليم الأطفال طرق وكيفية تقديم الفحوصات الطبية، حيث سيقوم الأطفال بتأدية دور الطبيب، وتعليمهم على تقديم الفحوصات على الدمى، كما سيقدم أطباء مدينة الشيخ شخبوط الطبية ورش عمل للآباء والأمهات عن سلامة الطفل، وفي نفس الفترة سيتم تعليم الأطفال الرسم والتلوين، وتقديم هدايا مميزة لهم، وفي نهاية الفقرة، سيتم تقديم جوائز تشمل 20 كرسي سيارة، ضمن مسابقات عن طريق الإجابة عن أسئلة تتعلق بسلامة الطفل على الآيباد.

وتقدم المدينة الترفيهية بالمهرجان أجواء من المرح والمتعة، من خلال الألعاب المتنوعة التي تناسب كافة الفئات العمرية، إضافة إلى مغامرة استثنائية لمحبي التشويق داخل بيت الرعب، وتتضمن مدينة الأطفال ورشة عمل متنوعة للأطفال حتى سن 14 عاماً، إضافة إلى فعاليات مختلفة، تشمل مسابقات وجوائز وعروضاً حية، يتم تنظيمها على المسرح، كما سيعيش الأطفال أجواء حماسية، من خلال التنافس بالألعاب الجديدة، مثل الـ VR وE-sports، والعروض المسرحية وفقرات المواهب، وغيرها الكثير التي تنتظر زوار المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تجارب واستكشافات

ولأول مرة في أبوظبي، يحظى زوار المهرجان بتجربة استثنائية للاستماع بفعالياته وأنشطته، على ارتفاع 40 متراً، عبر تجربة مطعم «فلاينغ كب»، التي تمنحهم فرصة تناول الأطعمة بصحبة الأهل والأصدقاء، كما سيعيش زوار المهرجان تجربه فريدة من نوعها، تتيح لهم التعرف إلى أسرار الحياة البرية لبعض نوادر الحيوانات والطيور، من خلال التواصل المباشر مع بعض تلك النوادر، والتقاط الصور التذكارية، ومشاهدة العروض المختلفة في المحمية.