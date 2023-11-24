-->

Saturday, 25 November 2023 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طاقم تحكيم برازيلي يدير مباراة شباب الأهلي والعين

11/24/2023 3:01:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تعيين طاقم تحكيم برازيلي بقيادة رافائيل كلاوس لإدارة مباراة شباب الأهلي والعين في الجولة الثامنة من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، والمقررة يوم الأحد المقبل على استاد راشد بدبي.

ويضم الطاقم كلا من دانيلو مانيس وأليكس أنج مساعدين، وأحمد بلال حكماً رابعاً، ورودريجو جواريزو حكم فيديو، وأحمد النقبي حكم فيديو مساعداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN24112023000110011019ID1107482556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث