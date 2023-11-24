طاقم تحكيم برازيلي يدير مباراة شباب الأهلي والعين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تعيين طاقم تحكيم برازيلي بقيادة رافائيل كلاوس لإدارة مباراة شباب الأهلي والعين في الجولة الثامنة من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، والمقررة يوم الأحد المقبل على استاد راشد بدبي.
ويضم الطاقم كلا من دانيلو مانيس وأليكس أنج مساعدين، وأحمد بلال حكماً رابعاً، ورودريجو جواريزو حكم فيديو، وأحمد النقبي حكم فيديو مساعداً.
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