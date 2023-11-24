طاقم تحكيم برازيلي يدير مباراة شباب الأهلي والعين

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تعيين طاقم تحكيم برازيلي بقيادة رافائيل كلاوس لإدارة مباراة شباب الأهلي والعين في الجولة الثامنة من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، والمقررة يوم الأحد المقبل على استاد راشد بدبي.

ويضم الطاقم كلا من دانيلو مانيس وأليكس أنج مساعدين، وأحمد بلال حكماً رابعاً، ورودريجو جواريزو حكم فيديو، وأحمد النقبي حكم فيديو مساعداً.

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