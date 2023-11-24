برعاية حمدان بن زايد.. غدا انطلاق سباق زايد الخيري في جزيرة الريم بمشاركة أكثر من 7 آلاف متسابق



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، ينطلق في السابعة صباح غدٍ“السبت” سباق زايد الخيري في عامه الـ23، من أمام "الريم مول ب" جزيرة الريم" بأبو ظبي، بمشاركة 7237 عداءً وعداءة، منهم 1907 من الإمارات، و1226 من الهند، و497 من الفلبين و490 من نيبال.

ويقام السباق، البالغ جوائزه مليون درهم، لمسافات 3 و5 و10 كم، للجري أو مجرد المشي، وسيتم تتويج الفائزين عند الساعة 8:45 صباحاً، وتخصص عائداته، ورسوم المشاركة للعدائين لدعم العلاجات المبتكرة، والمنقذة لحياة مرضى السرطان من خلال مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

وتتضمن فعاليات سباق زايد الخيري لموسم 2023-2024، سباق أبو ظبي الخيري غداً“السبت”، وسباق جمهورية مصر العربية في نهاية ديسمبر المقبل، ثم سباق الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2024، وأخيراً ولاية كيرلا الهندية في 2024 لأول مرة.

وشهدت عمليات التسجيل في السباق تزايد أعداد الراغبين بالمشاركة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، تجاوباً مع أهداف السباق، ورمزيته الكبيرة التي يحملها اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأعماله الإنسانية الملهمة حول العالم.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق برئاسة الفريق الركن /م/ محمد هلال الكعبي اكتمال الترتيبات لانطلاقة فعالياته غداً، وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في تحقيق أهدافه الإنسانية، ورسالته الداعمة لمرضى السرطان والأبحاث الخاصة بمكافحته.

كما قامت اللجنة بتوزيع القمصان المخصصة للمتسابقين، وتقديم جميع المعلومات الخاصة بفعاليات السابق، ونقطة الانطلاق من أمام "الريم مول"، والإرشادات الأخرى، لضمان نجاحه وتميزه.

وأكدت شرطة أبو ظبي اهتمامها بتأمين سباق زايد الخيري وفق خطة مرورية شاملة، تتضمن تكثيف الدوريات في الطُرق، لتعزيز السلامة للمشاركين في مساراته، انطلاقاً من "الريم مول"، في جزيرة الريم، وحتى نقطة النهاية أمام "الريم مول".

وأكد الفريق الركن /م/ محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن سباق زايد الخيري يعزز مكانة وريادة دولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والخيري، انطلاقا من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إعلاء القيم الإنسانية، ونشر مبادئ التسامح والمودة والتراحم بين أفراد المجتمع على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، ما جعل من دولة الإمارات نموذجاً فريداً في هذا المجال.

وأشار إلى الدور الكبير الذي قام به مجلس أبوظبي الرياضي وكل الشركاء في وصول السباق إلى مرحلة الانطلاق غداً في جزيرة الريم، مشيرا إلى أن بلوغ تلك المرحلة يتوّج الجهود الكبيرة التي بذلت في الفترة الماضية من الشركاء، بالرغبة الكبيرة في تعزيز نجاحه وأهدافه، ودوره المؤثر في نشر ثقافة العمل الإنساني، وتقديم النموذج الملهم للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي رسخ بقيمه الإنسانية مثالاً يحتذى في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "الفعالية لا تمثل مجرد سباق فقط، فهو ملتقى نجتمع خلاله جميعاً لنستذكر مآثر زايد الراسخة في عقولنا، ونستشعر أعماله الإنسانية الشاهدة على عظمته وسمو روحه، وإرثه الخالد.. فخورون بالرسالة السامية التي يمثلها الحدث، وتخصيص جميع عائداته لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان، ونتوقع مشاركة كبيرة من جميع أفراد المجتمع، لاسيما مع الإقبال الكبير على التسجيل عبر القنوات المخصصة لذلك".

من جانبه أثنى الدكتور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبو ظبي للخلايا الجذعية على دعم القيادة الرشيدة لجهود العمل الإنساني، وتخصيص ريع السباق لمكافحة السرطان ودعم أبحاث وعلاجات هذا المرض، ورسالته الإنسانية التي يمثلها هذا السباق في هذا الجانب.

وقال: "فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة، التي ستسهم في تحسين حياة المرضى وتنشر الوعي لدى المشاركين عن أهمية ممارسة الرياضة واعتماد نمط حياة صحي، وهذا التعاون يمثل الأسس والركائز لمركز أبو ظبي للخلايا الجذعية في تحسين حياة المرضى، والريادة في الأبحاث والتطوير، وتوفير الرعاية الطبية المتقدمة للمرضى وترسيخ مكانة أبو ظبي كوجهة عالمية للعلاجات المتقدمة والأبحاث السريرية".

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