كوزمين: موعد مباراة البطائح أثر سلباً على فرص الشارقة «آسيوياً»

أبدى الروماني أولاريو كوزمين مدرب فريق الكرة بنادي الشارقة استياءه من موعد مباراة الفريق الأخيرة أمام البطائح بالجولة الثامنة لدوري المحترفين والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وقال ما حدث مع الشارقة يعد تقليلاً من احترام الفريق ولاعبيه، حيث خضنا المواجهة الثانية في أسبوع، وأقيمت مباراة البطائح بعد أقل من 48 ساعة على عودة العديد من اللاعبين الدوليين، مشيراً إلى أن خالد الظنحاني شارك في مباراة «الأبيض» أمام البحرين وكان من الضروري الدفع به أمام البطائح لتعويض غياب زميله ميلوني مما أدى إلى إصابته وخسارة خدمات اللاعب قبل 4 أيام من تمثيل الفريق في مهمته أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا فيما حصل منافسنا على راحة في الجولة الحالية للدوري القطري.

وأضاف: إن ما حصل مع خالد الظنحاني انطبق على لاعبين دوليين آخرين عدة منهم ماجد راشد والتونسي فراس بالعربي والكرواتي مارو كاتانيتش الذين انضموا للفريق قبل ساعات من مباراة الجولة الماضية ولم يسعفهم الوقت للمشاركة في تدريبات الفريق قبل المباراة.



استفزاز

وتحدث كوزمين عن طرد ميلوني في المباراة قبل الماضية أمام كلباء في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقال: لاعبنا تم استفزازه ومع ذلك طرد، مما أجبرنا على مشاركة خالد الظنحاني والذي تعرض لإصابة، وموعد المباراة مع البطائح أثر سلباً على فرص الشارقة في دوري أبطال آسيا إلى جانب الدوري المحلي، ولو كان نادياً آخر تقدم بطلب التأجيل قد تتم الموافقة لكن مع الشارقة لم تتأجل.

مباراة مجنونة

ووصف كوزمين مباراة الشارقة والبطائح بأنها «مجنونة» وكانت صعبة أمام فريق يقوده المدرب رادوي، أحد أبنائه، مشيراً إلى أن فريقه بدأ المباراة في الدقيقة 30 بعدما كان متأخراً بثلاثة أهداف، وأثبت اللاعبون قدرتهم على العودة بعد تقليص الفارق ومعادلة النتيجة مع بداية الشوط الثاني إلى جانب الحصول على بعض الفرص لم يتم استثمارها، وأشاد بفريق البطائح الذي سنحت له بعض الفرص واعتبره من الفرق التي ستصعب مهمة العديد من فرق الدوري.



سعادة

وأعرب ميريل رادوي مدرب البطائح، عن سعادته بمستوى الفريق طوال مباراته مع الشارقة وقال: الأمور كانت تسير على ما يرام في بداية المواجهة، وكما خططنا لكن اللاعبين ظنوا أن المباراة انتهت بعد تسجيل الهدف الثالث، وبعدها حدث ما قلته في المؤتمر الصحافي قبل المباراة بأن لاعبي الشارقة لو حصلوا على فرصة صغيرة سيسجلون منها هدفاً.

وأشار رادوي إلى أن فريقه خسر نقطتين مهمتين أمام الشارقة لأن فريقه كان متقدماً بفارق ثلاثة أهداف قبل أن ينجح المنافس في العودة، وقال: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف لكن لم نستغل الفرص.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز