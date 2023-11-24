الاستعانة بطاقم طيارين من الخطوط الجوية البريطانية لمساعدة حكام الفيديو في قمة السيتي وليفربول

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقدم مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز على خطوة فريدة من نوعها، أملا في التخلص من أخطاء الحكام خلال منافسات الموسم الحالي، والتي أثرت بشكل مباشر على نتائج بعض المباريات.
ومن بين أبرز الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، إلغاء هدف لصالح ليفربول ضد مضيفه توتنهام هوتسبير (1-2) يوم السبت 30 سبتمبر 2023، بداعي التسلل، لكن الإعادة التلفزيونية بينت لاحقا صحته، وهو ما أقره حكم المباراة بعدها.
وأصدرت رابطة الحكام حينها بيانا، اعتذرت فيه لفريق ليفربول، وألقت باللوم على خطأ بشري كبير في إلغاء هدف الكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول، مشيرا إلى أنه كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد "VAR"، وقررت استبدال دارين إنغلاند حكم الفيديو المساعد في مباراة توتنهام أمام ليفربول، ودان كوك مساعده في نفس المباراة في مواجهتي نوتنغهام فورست أمام برنتفورد وفولهام ضد تشيلسي المقررتين في اليوم التالي.
ويستعد فريق ليفربول لمباراته المرتقبة ضد مضيفه مانشستر سيتي، غدا السبت، وذلك في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).
وقبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، بأن رابطة "البريميرليغ" قررت الاستعانة بطاقم طيارين من الخطوط الجوية البريطانية، لمساعدة حكام الفيديو خلال الفترة المقبلة.
وعن سر هذه الخطوة، قالت الصحيفة البريطانية إن "طاقم الطيارين دائما ما يجيد التواصل مع باقي العناصر تحت الضغط، وهو ما يحتاجه الحكام خلال الفترة المقبلة، وسيتم تلقينهم بعض النصائح لضمان نجاح أكبر لتقنية الفيديو".
وبحسب المصدر، شدد الطيارون للحكام على ضرورة "منع الإشادة بالقرارات الصحيحة فيما بينهم وإنهاء أي محادثات غير رسمية أثناء مناقشة أي لعبة، حتى لا تشتت الانتباه عن الهدف الأساسي".
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