الاستعانة بطاقم طيارين من الخطوط الجوية البريطانية لمساعدة حكام الفيديو في قمة السيتي وليفربول



أقدم مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز على خطوة فريدة من نوعها، أملا في التخلص من أخطاء الحكام خلال منافسات الموسم الحالي، والتي أثرت بشكل مباشر على نتائج بعض المباريات.

ومن بين أبرز الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، إلغاء هدف لصالح ليفربول ضد مضيفه توتنهام هوتسبير (1-2) يوم السبت 30 سبتمبر 2023، بداعي التسلل، لكن الإعادة التلفزيونية بينت لاحقا صحته، وهو ما أقره حكم المباراة بعدها.

وأصدرت رابطة الحكام حينها بيانا، اعتذرت فيه لفريق ليفربول، وألقت باللوم على خطأ بشري كبير في إلغاء هدف الكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول، مشيرا إلى أنه كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد "VAR"، وقررت استبدال دارين إنغلاند حكم الفيديو المساعد في مباراة توتنهام أمام ليفربول، ودان كوك مساعده في نفس المباراة في مواجهتي نوتنغهام فورست أمام برنتفورد وفولهام ضد تشيلسي المقررتين في اليوم التالي.

ويستعد فريق ليفربول لمباراته المرتقبة ضد مضيفه مانشستر سيتي، غدا السبت، وذلك في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

وقبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، بأن رابطة "البريميرليغ" قررت الاستعانة بطاقم طيارين من الخطوط الجوية البريطانية، لمساعدة حكام الفيديو خلال الفترة المقبلة.

وعن سر هذه الخطوة، قالت الصحيفة البريطانية إن "طاقم الطيارين دائما ما يجيد التواصل مع باقي العناصر تحت الضغط، وهو ما يحتاجه الحكام خلال الفترة المقبلة، وسيتم تلقينهم بعض النصائح لضمان نجاح أكبر لتقنية الفيديو".

وبحسب المصدر، شدد الطيارون للحكام على ضرورة "منع الإشادة بالقرارات الصحيحة فيما بينهم وإنهاء أي محادثات غير رسمية أثناء مناقشة أي لعبة، حتى لا تشتت الانتباه عن الهدف الأساسي".

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