جولة التأهيل غداً تحسم مراكز السائقين على خط الانطلاق لجائزة أبوظبي للفورمولا1

تقاسم جورج راسل سائق مرسيدس، وشارل لوكلير سائق فيراري، التجارب الحرة الأولى والثانية، التي أقيمت اليوم على حلبة مرسى ياس، ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، الجولة الأخيرة الختامية من بطولة العالم للفورمولا1 2023، وسجل كل من راسل ولوكلير أفضل توقيت زمني، خلال حصتي التجارب الأولى والثانية، تمهيداً لجولة التأهيل الرسمية التي تقام غداً السبت.

وسيطر البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس على حصة التجارب الحرة الأولى، مسجلاً أسرع لفة حول مسار حلبة ياس، بزمن قدره 1:26:072 دقيقة، متقدماً على البرازيلي فيليبي دروغوفيتش، السائق الاحتياطي لفريق استون مارتن، الذي حل في التجارب الحرة الأولى محل بطل العالم مرتين، الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو، إذ نجح دروغوفيتش في تسجيل ثاني أسرع زمن، بينما جاء ثالثاً في الحصة الأولى الأسترالي دانيال ريكاردو، سائق فريق ألفا تاوري.



10 سائقين مبتدئين

وشهدت التجارب الحرة الأولى مشاركة 10 سائقين مبتدئين من الشباب مع فرق الفورمولا1، حيث يلزم الاتحاد الدولي كل فريق بإشراك سائق احتياطي وناشئ، مرتين على الأقل، في التجارب الحرة الأولى خلال الموسم.

وشارك جاك دينيس بديلاً عن بطل العالم الحالي ماكس فيرستابن في التجارب، ولكنه حقق المركز الـ 16 في الحصة الأولى، ودفع فريق ألفا روميو بثيو بورشاير بديلاً للصيني جوانيو جو، كما شهدت التجارب مشاركة أوليفر بيرمان، زاك سوليفان، إسحاق حجار، باتريسيو أوارد، جاك دوهان، فريدريك فيتسي، وروبرت شوارتزمان.



حادث

وشهدت التجارب الحرة الثانية إثارة كبيرة، بعد رفع العلم الأحمر مرتين، نتيجة حادثتين تعرض لهما الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري، والألماني نيكو هولكنبرغ سائق هاس، ما تسبب في توقف الحصة لنحو 20 دقيقة، ونجح شارل لوكلير في تسجيل زمن قدره 1:24:809 دقيقة، بفارق 0.043 ثانية عن لاندو نوريس سائق ماكلارين، الذي حل ثانياً، وجاء بطل العالم الحالي ماكس فيرستابن في المركز الثالث في التجارب، فيما حل الفنلندي فاليتيري بوتاس سائق ألفا روميو في المركز الرابع، والمكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بل، ووصيف بطل العالم خامساً.

وشهدت حصة التجارب الثانية، عودة السائقين الأساسيين للفرق، بعد الدفع بعدد من الناشئين في التجارب الأولى، حيث يسعى كل فريق إلى تجربة أفضل إعدادات للسيارة، من أجل جولة التأهيل.

وتعرض كارلوس ساينز، الرابع على لائحة ترتيب بطولة العالم هذا الموسم، لحادث في المنعطف الثالث، بعدما انزلقت سيارته بشكل مفاجئ، واصطدمت بجدار الحلبة الجانبي، ما تسبب في أضرار كبيرة للسيارة، فيما تعرضت سيارة ماغنوسين لأضرار في الجزء الخلفي، نتيجة الارتطام بالجدار لنفس السبب.

وتقام غداً جولة التأهيل الرسمية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، والتي تنطلق عند الساعة السادسة مساء، ولمدة ساعة، وتحدد مراكز السائقين على خط الانطلاق في السباق الرئيس، غداً الأحد.

وستكون الفرصة متاحة أمام فيرستابن لتحقيق قطب الانطلاق الأول للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته على حلبة مرسى ياس، بينما يعد لويس هاميلتون أكثر السائقين تحقيقاً لقطب الانطلاق الأول على أرض الحلبة في أبوظبي 5 مرات.





فيرستابن ينتظر المزيد من الأرقام القياسية

وستكون حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي خلال جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، شاهدة على تتويج موسم حافل بالأرقام القياسية للهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، الذي حسم بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2023، وللمرة الثالثة في تاريخه، حقق خلاله العديد من النجاحات التي لن تبرح ذاكرته، في واحد من أفضل المواسم في تاريخ سائق في رياضة سباقات السرعة.

وبعد أن بسط فيرستابن نفوذه على منافسات بطولة العالم في الموسم الحالي، وتتويجه باللقب الذي حسمه قبل عدة جولات من النهاية، تأتي الجولة الختامية في جائزة أبوظبي الكبرى، لتكون أفضل فرصة أمام السائق الهولندي لوضع بصمته الأخيرة على موسمه التاريخي.

ويسعى فيرستابن لتحقيق رقم قياسي يضاف إلى سجله في السباق، الذي يقام بعد غد الأحد، على مسار حلبة مرسى ياس، إذ يتطلع إلى الفوز الرابع له في أبوظبي، على التوالي، وفي حالة نجاحه في تحقيق هدفه، سينفرد بالمركز الثالث، كأكثر السائقين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ الفورمولا1، خلف البريطاني لويس هاميلتون (103 فوز)، والأسطورة الألماني مايكل شوماخر (91 فوزاً).

وعادل فيرستابن بعد فوزه بسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى الأخيرة في الولايات المتحدة، قبل الحضور إلى أبوظبي، رقم الألماني سيباستيان فيتيل بـ 53 انتصاراً في مسيرته الاحترافية، بعدما تخطى بطل العالم 4 مرات الفرنسي آلان بروست، في جائزة البرازيل الكبرى، وبالتالي، يطارد فيرستابن الفوز في أبوظبي، من أجل الانفراد بالمركز الثالث في لائحة الأكثر تحقيقاً للفوز.



أمر جنوني

وقال فيرستابن، تعليقاً على إمكانية تخطي فيتيل في أبوظبي: «الوصول إلى هذا الرقم أمر جنوني، فقد مررنا بموسم مجنون للغاية، وبالتأكيد سيكون الأمر أكثر من رائع، ولكني في الوقت نفسه أركز بشدة على السباق، بغض النظر عن تلك الأرقام».

وأضاف: «آمل أن يمتلك الفريق سيارة تنافسية أخرى في الموسم المقبل عام 2024، مثلما كان عليه الأمر في الموسم الحالي، وبإمكاننا مواصلة الزخم والنجاح الذي حققه الفريق، والفوز بالمزيد من السباقات».

ويطمح فيرستابن لتعزيز عدد من الأرقام القياسية التي حققها خلال الموسم، وتحقيق الانتصار الـ 19 كأكثر سائق حقق عدد من الانتصارات خلال موسم واحد، بعد أن وصل للفوز الـ 18 في لاس فيغاس، إلى جانب تعزيز رقمه القياسي بالصعود إلى منصة التتويج للمرة العشرين في موسم واحد، حيث رفع رصيده في صدارة الترتيب العام إلى 549 نقطة، وهو أيضاً رقم قياسي في عدد النقاط خلال الموسم، والمسجل باسم سائق فريق ريد بل، وبفارق كبير عن زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز، الذي ضمن وصافة بطولة العالم قبل سباق أبوظبي برصيد 273 نقطة.



عن أفضل الانتصارات خلال الموسم بالنسبة له، قال: سباق العودة في ميامي كان رائعاً، كما أن الفوز في هولندا على حلبة زاندفورت في غاية الأهمية، إلى جانب الفوز في سوزوكا بجائزة اليابان، بعد صعوبات مررنا بها في سنغافورة.



تقليص الفارق

وإلى جانب مرات الفوز، يبحث فيرستابن، والذي نجح في تحقيق 8 انتصارات متتالية، كرقم قياسي في الموسم الحالي، إلى تقليص الفارق مع بطل العالم 7 مرات، لويس هاميلتون، كأكثر السائقين تتويجاً بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، إذ يتصدر هاميلتون القائمة في حلبة ياس بـ 5 انتصارات، مقابل 3 انتصارات لفيرستابن، ومثلها لفيتيل، الذي اعتزل سباقات الفورمولا1 الموسم الماضي، إضافة إلى تسجيل أسرع زمن في جولة التأهيل الرسمية المقررة غداً السبت، للوصول إلى رابع أكثر السائقين تحقيقاً لقطب الانطلاق من المركز الأول على حلبة ياس خلف هاميلتون، كما يملك فيرستابن رقم أسرع زمن للفة الواحدة في حلبة ياس، وحققه عام 2021، بتوقيت 1:26:103 دقيقة.

وكانت أول بطولة عالم للفورمولا1 حققها فيرستابن في عام 2021، في حلبة ياس، في واحد من أكثر السباقات المثيرة على مدار تاريخ الفورمولا1، بعد أن خطف اللقب في اللفة الأخيرة، بعد منافسة شرسة مع هاميلتون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز