حمدة القبيسي: طموحي رفع علم الإمارات في عالم سباقات السرعة

أكدت الإماراتية حمدة القبيسي، سائقة أكاديمية ياس هيت، أنها تطمح إلى رفع علم الإمارات في عالم سباقات السرعة، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي في الوقت الحالي الارتقاء إلى الفورمولا 3 والفورمولا 2 في مسيرتها التي بدأتها مع رياضة السيارات قبل سنوات.

واحتلت حمدة القبيسي المركز الخامس في جولة التأهل لبطولة كأس فورمولا 4 الإمارات التي تقام على حلبة مرسى ياس ضمن السباقات المصاحبة لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، فيما كانت قد حلت ثالثة في التجارب الأولى التي أقيمت صباح أمس.

وقالت حمدة القبيسي لـ«البيان»: قدمت أداء جيداً خلال التجارب الحرة وجولة التأهيل استعداداً للسباق الأول الذي ينطلق غداً السبت.

وأضافت: أحب القيادة على مسار حلبة مرسى ياس التي تعد واحدة من أروع حلبات السباقات في العالم، أملك طموحات كبيرة في رياضة السيارات، وأتطلع إلى التقدم خطوة أخرى نحو الفورمولا 3 ثم الفورمولا 2.

وعن سر عشقها لسباقات السيارات، أوضحت: شقيقتي آمنة التي سبقتني في الدخول لمجال رياضة السيارات شجعتني على ممارستها منذ سن صغيرة، وعشقت سباقات السيارات منذ دخولي لهذا المجال خاصة وأنني أعشق التحدي والمنافسة، كما أن والدي كان سائقاً في سباقات الجي تي، ووالدي وشقيقتي من شجعاني على قيادة السيارات.

وقدم سائقو فريق أكاديمية ياس هيت أداء مميزاً على مسار حلبة ياس في جولة التأهل تمهيداً للسباق الأول من بطولة كأس فورمولا 4 الإمارات المقرر إقامته ظهر غد السبت، إذ نجح سائق الفريق كيانو الأزهري من تحقيق أسرع زمن في التأهيل بتوقيت 1:56:798 دقيقة، ليخطف قطب الانطلاق الأول في السباق، بينما حل ثانياً فيدريكو الرفاعي سائق إكسل موتور سبورت، وثالثاً فريدي سلاتر.

وقدم الإماراتي راشد الظاهري (15 عاماً) أداء جيداً في أول ظهور له في سباقات السيارات أحادية المقعد على حلبة ياس، بعدما حل رابعاً في جولة التأهيل، ليؤكد على موهبته في سباقات السيارات بعدما كان حقق نتائج مبهرة في بطولة فورمولا 4 إيطاليا.

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