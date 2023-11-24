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مزاد لـ30 سيارة نادرة للفورمولا 1 في أبوظبي

11/24/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تشهد النسخة الـ15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، تنظيم مزاد حصري يضم 30 من سيارة نادرة من أشهر السيارات في العالم اليوم السبت على خط الانطلاق في حلبة مرسى ياس.
ويفتح مسار حلبة مرسى ياس أبوابه أمام جمهور الفورمولا 1 عند خط الانطلاق، حيث تقف السيارات المعروضة في المزاد، فيما يمكن للجمهور العالمي متابعة تطوراته مباشرة عبر الموقع Bonhamscars.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات المزاد الذي تنظمه دار بونهامز لمزادات السيارات بالتعاون مع نادي البادوك للفورمولا 1 إلى أكثر من 20 مليون دولار. وتتضمن قائمة السيارات المعروضة في المزاد الحصري مجموعة من السيارات التي سطرت اسمها في تاريخ سباقات الفورمولا 1، ولا تزال محفورة في ذاكرة عشاق هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم.
ومنها سيارة فريق جون بلاير لوتس كوزوورث تايب 79 التي حقق ماريو أندريتي على متنها لقب بطولة العالم للسائقين لعام 1978، وتتراوح القيمة التقديرية لهذه السيارة التي تحمل لقب «الجمال الأسود» ما بين 6.5 و9.5 ملايين دولار، وتعد السيارة الوحيدة التي حققه معها أي سائق أمريكي بطولة العالم للسائقين للفورمولا 1.
وإلى جانبها تصطف سيارة ماكلارين مرسيدس MP4/21 التي قادها كيمي رايكونن في موسم 2021، وصعد عند قيادتها منصة التتويج مرتين. ويتراوح السعر التقديري لهذه السيارة بين 2.5 و3.5 ملايين دولار أمريكي. وترتبط هذه السيارة بحادثة شهيرة في رياضة الفورمولا 1 حين توقف محركها عن العمل خلال سباق الجائزة الكبرى في موناكو، وخرج كيمي من السباق ليتوجه مباشرة إلى يخته الراسي في خليج موناكو بدلاً من العودة إلى مرائب الفريق.
كما تشمل السيارات المعروضة في المزاد سيارة ماكلارين إيلفا طراز 2022 المعدلة حسب الطلب والتي يملكها فرناندو ألونسو البطل المتوج ببطولة العالم للفورمولا 1 مرتين، وسيارة بورشه RSR911 الحصرية، وسيارة لامبورجيني ميرشلاجو إل بي 670-4 سوبر فيلوتشي لعام 2010.

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