فيفا يفتح قضيتين تأديبيتين ضد الأرجنتين والبرازيل بسبب عنف الجماهير في تصفيات كأس العالم

فتح الفيفا قضيتين تأديبيتين ضد الأرجنتين والبرازيل الجمعة بعد أن تسببت العنف الجماهيري في ملعب ماراكانا في تأخير انطلاق مباراة في تصفيات كأس العالم.

وعوقب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بسبب اضطرابات من جمهوره وتأخر بدء مباراة الثلاثاء في ريو دي جانيرو.

وذكر الفيفا بأنه عاقب الاتحاد البرازيلي لفشله في إدارة الأمن في المباراة التي نظمها.

واندلعت اشتباكات بعد عزف النشيد الوطني للفريقين. وعاد الفريقان لغرف تغيير الملابس وتأجلت بداية المباراة 27 دقيقة.

وعلق قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلا "كانت هناك عائلات اللاعبين في المدرجات. كنا قلقين عليهم أكثر من لعب المباراة."وفازت الأرجنتين بالمباراة بهدف مقابل لا شيء.

ولم يعلن الفيفا جدولا زمنيا للبت في القضيتين وفرض العقوبات.

يذكر أن المباريات المؤهلة القادمة للفريقين لكأس العالم في سبتمبر حيث تستضيف البرازيل الاكوادور وتستضيف الأرجنتين تشيلي.

وقد يلتقي المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

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