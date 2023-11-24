علي النعيمي يلتقي مسؤولاً في حزب العمال الحاكم بالبرازيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، رومينيو بيريرا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بحزب العمال الحاكم بجمهورية البرازيل.
حضر اللقاء أعضاء اللجنة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، سلطان سالم الزعابي وفاطمة علي المهيري.
وأكد الدكتور النعيمي على العلاقات الاستراتيجية التي تربط وجمهورية البرازيل، وتطور مستويات التعاون في شتى القطاعات الحيوية، بفضل حرص قيادتي البلدين على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.
من جانبه أكد رومينيو بيريرا، حرص بلاده على تطوير مختلف أوجه التعاون وتنمية العلاقات مع الإمارات في المجالات كافة.
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