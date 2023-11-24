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علي النعيمي يلتقي مسؤولاً في حزب العمال الحاكم بالبرازيل

11/24/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، رومينيو بيريرا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بحزب العمال الحاكم بجمهورية البرازيل.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، سلطان سالم الزعابي وفاطمة علي المهيري.

وأكد الدكتور النعيمي على العلاقات الاستراتيجية التي تربط وجمهورية البرازيل، وتطور مستويات التعاون في شتى القطاعات الحيوية، بفضل حرص قيادتي البلدين على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه أكد رومينيو بيريرا، حرص بلاده على تطوير مختلف أوجه التعاون وتنمية العلاقات مع الإمارات في المجالات كافة.

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