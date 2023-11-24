دبي تستضيف مؤتمر «حوكمة» 28 الجاري

تستعد دبي لاستضافة مجموعة متميزة من خبراء حوكمة الشركات الدوليين في مؤتمر «حوكمة» السنوي يوم 28 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات تحت عنوان «رأس المال والشركات وكوب 28».

وسيكون الحدث بمثابة منصة بارزة لقادة الحوكمة والخبراء وأصحاب الخبرات والتجارب الغنية للمشاركة في حوار عميق حول العلاقة الديناميكية بين النظم البيئية المالية، وإدارة الشركات، والحوكمة، إضافة إلى أجندة المناخ التحويلية «كوب 28».

وأكد الدكتور أحمد بن حسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد «حوكمة»، على التزام المعهد بقيادة المحادثات المؤثرة التي ستشكل مستقبل حوكمة الشركات. وأعرب عن فخره بالكشف عن مشاركة مجموعة استثنائية من المتحدثين الخبراء وموضوعات اللجنة المثيرة للتفكير والنقاش الحيوي، في خضم مؤتمر الأمم المتحدة «كوب 28» وتغير المناخ، حيث يكون لهذه النقاشات والأفكار مكانة مميزة وأهمية كبيرة في المساهمة في رسم الطريق إلى الأمام.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات نقاش عامة وكلمة رئيسية، تم تنظيمها بعناية لتوفير رؤى غنية حول الموضوعات الملحة، ويمكن للحاضرين توقع مناقشات حول الرؤى الوطنية نحو الاقتصادات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودور مجالس إدارة الشركات في استدامة الحوكمة، والاستفادة من الأصول المتنوعة، ومواءمة معايير استدامة الشركات، والمحاسبة المالية وضمان إعداد تقارير الاستدامة.

ومع وجود «كوب 28» في المقدمة، يسعى المؤتمر إلى استكشاف كيف يمكن للشركات مواءمة استراتيجياتها مع أهداف المناخ مع الوفاء بمسؤولياتها في مجال حوكمة الشركات، ويوفر الحدث فرصة فريدة للمشاركين والمتحدثين للمساهمة في بناء حوارات بناءة وتبادل الخبرات والمساهمة في الخطاب العالمي حول ممارسات الأعمال المستدامة.



ويؤكد مؤتمر «حوكمة» على دور دبي كمركز للمناقشات التي تتجاوز الحدود الجغرافية، كما أنه يعزز مكانة حوكمة باعتبارها واضعة لمعايير الحوكمة العالمية. ويواصل المعهد الريادة في تطوير ممارسات حوكمة الشركات وتسهيل الحوارات التي تترك أثراً دائماً على مشهد الأعمال.