«كونتيننتال» تؤكد دعمها لمؤتمر الأطراف «كوب 28»

أكد خوسيه دي لا فوينت المدير التنفيذي بشركة «كونتيننتال الشرق الأوسط»، دعمها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28».

وقال: لدى مؤتمر «كوب 28» فرصة التأثير بقوّة على الجهود الدولية لمواجهة التغيُّر المناخي. والتزامنا بتطوير سبل النقل الأكثر نظافة يتوافق مع أهداف «كوب 28». فنحن متحمّسون لتعزيز مستويات التعاون مع الحكومات والشركات وكافة الأفرقاء المعنيين، لأجل تسريع التحوُّل نحو بدائل أنظف، مثل المركبات الكهربائية، الطاقة المتجدِّدة، وسائل النقل العام الأفضل والوقود المستدام.

وهذا المؤتمر يوفر منصّة حيوية للعمل المشترَك والمبادَرات الاستراتيجية لدفع التحوُّل النموذجي باتجاه التنقُّل النظيف على المستوى الدولي.

وأضاف: تخطو الإمارات خطوات كبيرة في الترويج للاستدامة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا. ولقد وضعت الدولة لنفسها بعض الأهداف المستقبلية، واستثمرت في مجال الطاقة المتجدِّدة، ودعمت بقوّة المشاريع الريادية على الصعيد الدولي.

وقال: نحن في «كونتيننتال» ملتزمون بالاستدامة من كافة النواحي. فالاستدامة إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجيتنا. ولدينا مهمة نسعى من خلالها لأن نكون شركة الإطارات الأكثر تقدماً من ناحية البيئة والمسؤولية الاجتماعية. وعليه، فإن نطاق الاستدامة لدينا يغطي كل المراحل الأربع من سلسلة القيمة، بدءاً من الحصول على المواد، مروراً بالعمليات ومرحلة الاستعمال، وصولاً إلى نهاية حياة الإطار.

وأضاف: من الأمثلة الواضحة على هذا الالتزام، هو إطارنا الجديد UltraContact NXT، المصنوع من مواد مستدامة بنسبة 65 %، بما في ذلك عبوات PET البلاستيكية المُعاد تدويرها، وسيليكا قشر الرز.

وبحلول 2050، لدينا رؤية تهدف لتضمين منتَجاتنا الرائدة مواد مستدامة بنسبة 100 %. علاوة على هذا، نحن منخرطون بشكل فعّال في تطوير النواحي الصديقة للبيئة ضمن عملياتنا التصنيعية، من خلال هذه الرؤية بحلول سنة 2050، وذلك في ظل السعي للوصول إلى سلسلة إمداد محايدة كربونياً 100 %، إضافة لكونها مسؤولة. وهذا يتضمّن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجدِّدة، واعتماد استراتيجيات لتقليل إنتاج النفايات واستهلاك الماء للحد الأدنى.

وأوضح أن تولّي مهمّة قيادة «كونتيننتال» في الشرق الأوسط، يعني التركيز على أشياء رئيسة محدَّدة. فهدفنا الأساسي هو ريادة قطاع النقل الأكثر نظافة، والتشجيع على مزيد من التبنّي للمركبات الكهربائية، وتطوير إطارات صديقة للبيئة. كما أن التوسّع في المنطقة يحظى بأولوية، مع تعزيز الجهود لتوسعة الأسواق أمام إطاراتنا، وعقد شراكات جديدة مع المؤسَّسات وقطاعات الأعمال المختلفة، وتعميق فهمنا لاحتياجات العملاء، لأجل توفير حلول مخصَّصة لهم.

وأشار إلى منتَجين مشوّقين سيتم الإعلان عنهما خلال مؤتمر Contivention القادم والمقام بنهاية العام. وبينما لا نستطيع الكشف عن كل التفاصيل في الوقت الراهن، إلا إنه يُمكِن القول إن هذه المنتَجات مبتكَرة بالفعل، وسوف تساعد على تعزيز النقاشات الجارية حول التنقُّل المستدام في حياتنا.

وأحد الإطارات سيكون الأكثر استدامة، الذي تقوم «كونتيننتال» بإنتاجه حتى هذا التاريخ. أما المنتَج الآخر، فسيكون مصمَّماً خصّيصاً لسوق الإمارات، وما يتميّز به من شغف كبير بالمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV).