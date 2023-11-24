الاتحاد والاتفاق حبايب في الظهور الأول لجاياردو بالدوري السعودي

سجل عبدالرزاق حمدالله هدفا للاتحاد في التعادل 1-1 مع مضيفه الاتفاق في المباراة الأولى للأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب حامل اللقب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتولى جاياردو تدريب الاتحاد الأسبوع الماضي خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي للمركز الرابع متقدما بفارق الأهداف عن التعاون الذي خسر 2-1 على أرضه أمام الرياض، فيما يأتي الاتفاق في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وتقدم أصحاب الأرض أولا في الدقيقة 41 عن طريق جورجينيو فينالدوم بعد تمريرة عرضية من جوردان هندرسون داخل منطقة الجزاء هيأها حمدان الشمراني لزميله الهولندي الذي سدد في الشباك ليصبح أول لاعب يسجل في الملعب الجديد للاتفاق.

وأدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل للضيوف بعد تسع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، إذ استغل فابينيو تمريرة خاطئة من جاك هيندري ليرسل تمريرة بينية لزميله المغربي الذي سدد بقوة في الشباك.

وكاد حمدالله أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه بعد دقيقتين عندما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى حاول وضعها في الشباك من مدى قريب لكنها مرت بجوار المرمى.

وكان الاتفاق قريبا من التقدم مجددا بعد خطأ من فابينيو استغله هندرسون الذي مرر إلى ديماري جراي، ليسدد الأخير بقوة ارتطمت بالعارضة.

وواصل جراي تهديده لمرمى الضيوف بتسديدة أخرى في الدقيقة 68 مرت بجوار المرمى.

وأجرى جاياردو تبديلين فقط خلال المباراة بخروج حمدالله وسويلم المنهالي ودخول صالح العمري ومروان الصحفي، لكن فريقه لم ينجح في حسم الثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى، خسر التعاون على ملعبه 2-1 أمام الرياض في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق.

وتقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل صالح آل عباس للضيوف في الدقيقة 72 قبل أن يخطف بيراما توري النقاط الثلاث للرياض من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتفع رصيد الرياض، الذي حقق انتصاره الرابع في 14 مباراة، إلى 15 نقطة في المركز 12 مقابل 25 نقطة للتعاون في المركز الخامس.

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