بعد 11 عاماً.. الحمض النووي يُسقط قاتلاً

أدى تحليل للحمض النووي إلى اعتقال مشتبه فيه (67 عاماً)، على صلة بعملية قتل زوجين ألمانيين قرب العاصمة البولندية وارسو، قبل أكثر من 11 عاماً، حسبما أفاد ممثلو الادعاء في وارسو، اليوم الجمعة.

وتوفي الزوجان الستينيان حينها، أثناء سفرهما عبر بولندا في طريقهما إلى أوكرانيا وهما يقودان حافلة صغيرة، متأثرين بجراح نجمت عن طلقات نارية في مجمع مكون من حدائق صغيرة قرب العاصمة البولندية في مايو 2012. كما عثر على آثار جروح سكين على جسد الرجل.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام، زيمون بانا، إنه عثر على آثار الحمض النووي في مسرح الجريمة. ويقبع المشتبه فيه حالياً في السجن لقضاء عقوبته لإطلاق النار على ابنه.

ونظراً لعدم وجود شهود في مسرح الجريمة الواقع في مكان ناء، لم يكن من الممكن تتبع القاتل، وتم إسقاط القضية في عام 2013.

وقال ممثلو الادعاء إن "الاستعادة الدقيقة للآثار والأدلة في مكان الحادث من قبل ضباط الشرطة سمحت بتجديد التحقيق واستخراج المواد البيولوجية باستخدام أحدث أساليب التحقيق في مختبر الطب الشرعي في مقر شرطة وارسو بعد سنوات".

واتهم الرجل بقتل الزوجين الألمانيين اللذين كان عمرهما آنذاك (61 و62 عاماً) على التوالي.

ولا يزال دافع الجريمة المزدوجة غير واضح.