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غدا.. مانشستر سيتي يلتقي ليفربول في قمة مثيرة على صدارة الدوري الإنجليزي

11/24/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستأنف مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم غدا بلقاء "قمة" مثير مع منافسه المباشر على صدارة جدول المسابقة، عندما يلتقي ليفربول في افتتاح مباريات الجولة الـ13 من المسابقة.

وعلى مدار السنوات الماضية، أصبحت المباريات بين الفريقين من أبرز وأهم المواجهات على الساحتين الأوروبية والعالمية، ولم يقتصر الأمر فقط على الاهتمام بها محليا.

وبعدما ابتعد ليفربول عن المنافسة على لقب المسابقة في الموسم الماضي، حيث كان أرسنال هو المنافس الرئيسي لمانشستر سيتي على اللقب، عاد ليفربول لدائرة الصراع على الصدارة في الموسم الحالي مثلما كان في معظم المواسم السابقة.

ويضاعف من أهمية اللقاء أن الفارق بين "سيتي" حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة برصيد 28 نقطة، يقتصر على نقطة واحدة، ما يجعل مباراة الغد مواجهة صريحة ومباشرة على الصدارة.

كما تمثل المباراة مواجهة مثيرة بين مدربي الفريقين؛ الإسباني جوسيب جوارديولا في مانشستر سيتي، والألماني يورجن كلوب في ليفربول.

ومنذ تولي المدربين المسؤولية قبل عدة مواسم، التقى الفريقان في 20 مباراة، وكان الفوز من نصيب مانشستر سيتي في 7 منها مقابل 8 انتصارات لليفربول و5 تعادلات، وسجل لاعبو مانشستر سيتي 39 هدفا مقابل 31 هدفا لليفربول.

وتظهر الإحصائيات مدى الندية بين الفريقين، وهو ما ينتظر أن يمتد في مباراة الغد في ظل المستوى الجيد لهما هذا الموسم، حسبما تشير إحصائيات الفريقين خلال الجولات الـ12 التي مرت من الموسم الحالي.

ويمتلك مانشستر سيتي الهجوم الأفضل في المسابقة هذا الموسم برصيد 32 هدفا حتى الآن، ويحظى ليفربول بثالث أفضل هجوم، حيث سجل لاعبوه 27 هدفا مقابل 29 هدفا لأستون فيلا.

وعلى مستوى الدفاع، يشترك ليفربول مع أرسنال في صدارة قائمة أقوى خط دفاع بالمسابقة حتى الآن حيث اهتزت شباك كل منهما 10 مرات فحسب، ويليهما "سيتي" الذي اهتزت شباكه 12 مرة حتى الآن.

ومن أبرز المواجهات في الجولة الـ13 أيضا، تأتي المباراة بين نيوكاسل صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة، وتشيلسي احب المركز العاشر برصيد 16 نقطة.
وتكمن أهمية المباراة في أن كلا الفريقين كان من المرشحين للمنافسة على الأقل، على مركز متقدم في المسابقة، ويسعى كل منهما لتحسين وضعه حاليا في جدول المسابقة.

وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي بيرنلي مع ويستهام ونوتنجهام فوريست مع برايتون وشيفيلد يونايتد مع بورنموث ولوتون تاون مع كريستال بالاس وبرينتفورد مع أرسنال غد السبت، وتوتنهام مع أستون فيلا وإيفرتون مع مانشستر يونايتد بعد غد الأحد وفولهام مع وولفرهامبتون يوم الاثنين المقبل.

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