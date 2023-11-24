-->

Saturday, 25 November 2023 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة: 137 شاحنة مساعدات عبرت إلى غزة منذ بدء الهدنة

11/24/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الأمم المتحدة تفريغ حمولة 137 شاحنة تنقل المواد الغذائية والماء والأدوية في قطاع غزة منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الجمعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إن هذه هي "أكبر قافلة إنسانية" تدخل غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار إلى عبور 129 ألف لتر من الوقود من مصر إلى القطاع عبر منفذ رفح، وإجلاء 21 مريضاً في حال حرجة من شمال القطاع، حيث تركزت العمليات العسكرية الإسرائيلية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24112023000110011019ID1107482540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث