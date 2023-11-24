الأمم المتحدة: 137 شاحنة مساعدات عبرت إلى غزة منذ بدء الهدنة

أعلنت الأمم المتحدة تفريغ حمولة 137 شاحنة تنقل المواد الغذائية والماء والأدوية في قطاع غزة منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الجمعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إن هذه هي "أكبر قافلة إنسانية" تدخل غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.



وأشار إلى عبور 129 ألف لتر من الوقود من مصر إلى القطاع عبر منفذ رفح، وإجلاء 21 مريضاً في حال حرجة من شمال القطاع، حيث تركزت العمليات العسكرية الإسرائيلية.

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