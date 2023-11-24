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الخارجية الألمانية: 4 ألمان بين الرهائن المفرج عنهم من غزة

11/24/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة أن أربعة ألمان من بين 24 رهينة كانوا محتجزين في غزة أُطلق سراحهم في وقت سابق اليوم.

وقالت على هامش مؤتمر لحزبها الخضر: "أشعر بارتياح لا يصدق بعد إطلاق سراح 24 رهينة من غزة، من بينهم أربعة ألمان، ولأن أباً، بعد 49 يوماً من الجحيم والخوف، سيستطيع أخيراً أن يحتضن ابنتيه الصغيرتين وزوجته".

وتابعت أن "إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وخاصة الألمان منهم، يظل أولوية قصوى".

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