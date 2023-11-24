الخارجية الألمانية: 4 ألمان بين الرهائن المفرج عنهم من غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة أن أربعة ألمان من بين 24 رهينة كانوا محتجزين في غزة أُطلق سراحهم في وقت سابق اليوم.
وقالت على هامش مؤتمر لحزبها الخضر: "أشعر بارتياح لا يصدق بعد إطلاق سراح 24 رهينة من غزة، من بينهم أربعة ألمان، ولأن أباً، بعد 49 يوماً من الجحيم والخوف، سيستطيع أخيراً أن يحتضن ابنتيه الصغيرتين وزوجته".
وتابعت أن "إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وخاصة الألمان منهم، يظل أولوية قصوى".
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