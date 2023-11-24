«دبي للسلع المتعددة» يتبنى مبادرة لمكافحة تجارة الذهب غير المشروعة

أعلن مجلس الذهب العالمي، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، عن مبادرة استراتيجية لمواجهة التحديات التي يفرضها الاتجار غير المشروع للذهب المحمول باليد.

ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز وتوحيد الأنظمة والإجراءات الدولية لمعالجة ثغرة حرجة في مصادر الذهب وتجارته على نحو مسؤول.

ولتحقيق ذلك، ستجمع المنظمتان مجموعة من أصحاب المصلحة لتحديد التحديات الرئيسية المتعلقة بالجوانب المشروعة وغير المشروعة للذهب المحمول باليد، وستجري أبحاثاً وتحليلات شاملة حول حجم تجارة الذهب غير المشروعة، مع التركيز على دور أساليب الحمل اليدوي. وستكون النتيجة مجموعة من التوصيات السياسية التي ستتناول أشكال الذهب التي يمكن حملها باليد، وتعريفات الحدود الشخصية المقبولة، وإنشاء بيان جمركي موحد وعمليات تتبع رقمية.

وقال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي: في حين يتم تداول غالبية الذهب بشكل مسؤول من خلال قنوات رسمية، فإن الذهب المحمول باليد يلعب دوراً في التجارة غير المشروعة، ويعد تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة خطوة رئيسية لمواجهة هذا التحدي في سوق الذهب العالمي، وهو أيضاً عنصر مهم في برنامجنا الاستراتيجي «Gold247» الذي يركز على تحسين النزاهة والثقة في السوق. ومعاً، نهدف إلى إنشاء إطار عمل يمكنه معالجة التحديات الحالية وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر أماناً ومسؤولية في تجارة الذهب.

من جهته قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تشكل الإجراءات الأكثر صرامة على الذهب المحمول باليد أولوية ملحة.

لذا ستحدث هذه المبادرة تأثيراً إيجابياً كبيراً على مجتمعات التعدين المشروع للذهب في جميع أنحاء العالم. وهي مثال ساطع على التزام دبي ودولة الإمارات بسن إصلاحات إيجابية في كامل القطاع، لذا نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الذهب العالمي لمعالجة هذه المسألة الحرجة.