إطلاق المشروع العقاري الجديد «ماسا ريزيدنس» في رأس الخيمة

أعلنت مجموعة «درر» للمشاريع العقارية الفاخرة، عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كريستيز إنترناشيونال» العقارية في رأس الخيمة، تكون بموجبها الأخيرة شريكاً حصرياً لمبيعات مجموعة «درر» من مشروعها الأيقوني «ماسا ريزيدنس».

وتقدر قيمة المبيعات من مشروع إسكان «ماسا ريزيدنس» بحوالي 700 مليون درهم، لا سيما في ظل التوقعات التي تشير إلى استقطاب «ماسا ريزيدنس» اهتمام سوق العقارات، نظراً لما يقدمه من تصاميم إبداعية وخدمات فاخرة.

وأعرب المهندس محمد مقدادي، المدير العام لمجموعة «درر» العقارية، عن سعادته بالتعاون مع شركة «كريستيز إنترناشيونال»، وقال: يحدونا الفخر بإطلاق هذا المشروع، الذي يعد أحد أبرز مشاريعنا الرائدة والمميزة في سوق العقارات.

وعند افتتاحه عام 2026، سيكون «ماسا ريزيدنس» أول مشروع سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في رأس الخيمة، ونحن على ثقة تامة بأن تحفتنا السكنية ستلقى رواجاً وطلباً كبيراً بين أوساط الملاك والمستثمرين الباحثين عن نمط حياة فاخر مصحوب بألق العلامة التجارية المرموقة.

من جهتها، عبّرت جاكي جونز الشريك الإداري في شركة «كريستيز إنترناشيونال» العقارية، عن سعادتها بالتعاون مع مجموعة «درر» في طرح مشروع «ماسا ريزيدنس»، والذي يمثل أيقونةً من ناحية التصميم الرائع والمعيشة الفاخرة، وما هذا التعاون إلا دليل آخر على التزامنا وحرصنا المشترك على تقديم أرقى ما وصلت إليه المشاريع العقارية، ونتطلع للمضي قدماً في تقديم هذا المشروع الاستثنائي لعملائنا في جميع أنحاء العالم.