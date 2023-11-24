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«إيكاو» تعلن مشاريع جديدة في مجال الوقود المستدام بتمويل فرنسي

11/24/2023 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» عن مشاريع جديدة، سيتم تنفيذها في مجال وقود الطيران المستدام (SAF) بتمويل فرنسي، وذلك في إطار برنامجها للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام (ACT-SAF)،

جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل «CAAF/3» التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» في دبي.

وأوضحت منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» أن المشروع الجديدة سيقدم الدعم لإثيوبيا، وسيغطي التقييمات الاقتصادية لمشاريع وقود الطيران المستدام، وخطط تنفيذ الأعمال، وتحديد فرص التمويل العامة والخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم دعوة دولة ثانية للاستفادة من هذه المبادرة في المستقبل، وسيتم تنفيذ المشروع، من خلال برنامج «إيكاو» للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام (ICAO ACT-SAF).

ويلعب برنامج «إيكاو» للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام دوراً محورياً في دعم الدول في جهودها الرامية إلى زيادة إنتاجها، وهو أمر بالغ الأهمية لقدرتها على تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق هدف خفض الانبعاثات الصفرية.

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