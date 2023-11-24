مدير «هيرميس» العالمية: النقل الجوي بحاجة لخريطة طريق للالتزام بالتحول نحو الوقود المستدام

أكد الدكتور كوستاس لاترو، مدير عام مؤسسة «هيرميس» العالمية للنقل الجوي، أن قطاع النقل الجوي في حاجة ضرورية وملحة إلى خريطة طريق تضمن التزام الدول تجاه التحول نحو منظومة متوازنة لإنتاج وقود الطيران المستدام.

وقال لوكالة أنباء الإمارات، على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل «CAAF/3» التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، إن صناعة الطيران في حاجة إلى هذه الخريطة من أجل مزيد من النمو والتطور.

وذكر أن المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل الذي يعقد في إمارة دبي قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28»، هو حدث مهم، ونأمل مع ختام فعاليته اليوم بأن يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول وإحداث توافق دولي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، من أجل تغيير حقيقي في مستقبل قطاع الطيران المدني باعتباره محوراً رئيسياً ومؤثراً في الجهود العالمية المرتبطة بأجندة الحياد المناخي وأهداف التنمية المستدامة.

وتوقع كوستاس أن يكون هناك التزامات محددة للدول فيما يتعلق بوقود الطيران المستدام، مشيراً إلى أن هذا هو الدور وخريطة الطريق الواضحة التي تحتاجها الصناعة للمضي قدماً.

وأشار إلى أن دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال الطيران، حيث شهدنا خلال السنوات الماضية التطور الملحوظ للناقلات الوطنية مثل «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، بالإضافة إلى الجهود المستمرة للهيئة العامة للطيران المدني من أجل استدامة ونمو القطاع، فضلاً عن مساعيها الحثيثة في تنظيم واستضافة الفعاليات والأحداث البارزة في قطاع الطيران مثل المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل.

وقال إن هناك دولاً مثل الإمارات تدعم رؤية مستدامة في قطاع النقل الجوي وتدمجها في أجندتها للمستقبل بعد التعافي من جائحة كوفيد، مؤكداً أنه أمر حيوي بالنسبة لصناعة الطيران.