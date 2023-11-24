اقتصادية رأس الخيمة: 7.7 مليارات درهم قيمة رأس مال الرخص السارية



أظهر تقرير أداء الرخص التجارية الصادر عن إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال الرخص الجديدة الصادرة حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، 82.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إجمالي حجم رأس المال إلى 373.8 مليون درهم مقابل

204.5 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحازت الرخص المهنية على أعلى نسبة نمو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 129 %، تليها الرخص التجارية بنمو 67.2 % ثم الرخص الصناعية بنسبة نمو 42.1 %.

وفيما يتعلق بـقيمة رأس مال الرخص السارية فقد بلغ 7.7 مليارات درهم، تشكل الرخص التجارية نسبة 60.2 % من الإجمالي، تليها الرخص الصناعية 21.4 %، ثم الرخص المهنية 18.3 %.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد الرخص المجددة خلال التسعة شهور الأولى من 2023 والتي بلغت 10789 مقابل 10433 رخصة خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 3.4 %، فيما حققت قطاعات الصناعات التحويلية والأنشطة الصحية البشرية، والمعلومات والاتصالات أعلى نسبة نمو سنوية في الرخص السارية بمعدل 17.9 %، 13.3 % و13.2 % على التوالي، وفي الترتيب الرابع يأتي قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 11.1 %.

تملك الأجانب

وذكرت أمينة قحطان مدير إدارة الشؤون التجارية، أن النتائج الإيجابية لتقرير حركة الأعمال منذ بداية العام وحتى الربع الثالث، تعكس التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، إضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، والذي يُعد خطوة محورية في منظومة العمل الرامية إلى تحقيق رؤية وتوجيهات الحكومة الرشيدة، لتأسيس مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية والمرونة.