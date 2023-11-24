تنفيذ أول تبادل للرهائن والأسرى ضمن هدنة غزة

شهد اليوم الأول من هدنة غزة بين إسرائيل وحماس أول تبادل للرهائن والأسرى بين الجانبين في عملية أمنية معقدة ودقيقة تم بموجبها تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي ثم تسليمهم إلى السلطات المصرية، ومن هناك تم إعادة إدخالهم إلى إسرائيل عبر معبر العوجة.



و أفادت تقارير إعلامية بأن حركة حماس سلمت أول مجموعة من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار.

وتم تسليم 13 امرأة وطفلا إلى الصليب الأحمر الدولي ، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم "الجمعة."

وتم التسليم في أحد مستشفيات خان يونس جنوبي قطاع غزة. ويتم نقل الرهائن الآن في طريقهم إلى معبر رفح الحدودي مع مصر. وسيتم تسليمهم بعد ذلك إلى الجيش الإسرائيلي.



