بوتين يعلن خطة لإقرار استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "الجمعة"، عن خطة لإقرار استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة منع الاحتكار الغربي.

وفي حديثه في مؤتمر الذكاء الاصطناعي في موسكو، أشار بوتين إلى أنه "من الضروري استخدام الحلول الروسية في مجال إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وشفافة وآمنة أيضا للبشر".

وقال بوتين: "إن الهيمنة الاحتكارية لمثل هذه التكنولوجيا الأجنبية في روسيا أمر غير مقبول وخطير ومرفوض".

وأشار إلى أن "العديد من الأنظمة الحديثة، المدربة على البيانات الغربية، مخصص للسوق الغربية ويعكس ذلك الجزء من الأخلاق الغربية وقواعد السلوك والسياسة العامة التي نعترض عليها".

وحذر بوتين من أن الخوارزميات التي طورتها المنصات الغربية يمكن أن تؤدي إلى "إلغاء" رقمي لروسيا وثقافتها.

وقال بوتين: "إن الذكاء الاصطناعي الذي يتم إنشاؤه بما يتماشى مع المعايير والأنماط الغربية يمكن أن يكون معاديا للأجانب".

وأضاف: "محركات البحث الغربية والنماذج التوليدية غالباً ما تعمل بطريقة انتقائية للغاية ومتحيزة، ولا تأخذ في الاعتبار الثقافة الروسية، وأحيانا ما تتجاهلها ببساطة وتلغيها. ببساطة، يتم تكليف الآلة بنوع من المهام الإبداعية، وتقوم بحلها باستخدام بيانات اللغة الإنجليزية فقط، وهو أمر مناسب ومفيد لمطوري النظام. وهكذا يمكن للخوارزمية، على سبيل المثال، أن تشير للآلة إلى أن روسيا وثقافتنا وعلومنا وموسيقانا وأدبنا غير موجودة ببساطة".

وتعهد بضخ موارد إضافية في تطوير أجهزة الكمبيوتر العملاقة وغيرها من التقنيات للمساعدة في تكثيف أبحاث الذكاء الاصطناعي الوطنية.

وقال بوتين: "نحن نتحدث عن توسيع البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة".

وتابع: "في عصر الثورة التكنولوجية، يعد التراث الثقافي والروحي هو العامل الرئيسي في الحفاظ على الهوية الوطنية، وبالتالي تنوع عالمنا، واستقرار العلاقات الدولية...قيمنا التقليدية وثراء وجمال اللغات الروسية ولغات الشعوب الأخرى في روسيا يجب أن تشكل أساس تطوراتنا"، مما يساعد على إنشاء "أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وشفافة وآمنة".

وشدد بوتين على أن محاولة حظر تطوير الذكاء الاصطناعي سيكون مستحيلا، لكنه أشار إلى أهمية وجود الضمانات اللازمة.