عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية هولندا يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع بالمنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي هانكي برونز سلوت وزيرة خارجية هولندا، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية أرواح المدنيين كافة من تداعيات الأزمة الراهنة.
وتطرق الجانبان إلى أهمية الهدنة التي تم التوصل إليها في قطاع غزة، ودورها في تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية اللازمة لأهالي غزة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات لكافة المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيرا إلى أهمية استدامة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو آمن وبشكل مكثف.
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