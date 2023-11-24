عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية هولندا يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي هانكي برونز سلوت وزيرة خارجية هولندا، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية أرواح المدنيين كافة من تداعيات الأزمة الراهنة.

وتطرق الجانبان إلى أهمية الهدنة التي تم التوصل إليها في قطاع غزة، ودورها في تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية اللازمة لأهالي غزة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات لكافة المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيرا إلى أهمية استدامة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو آمن وبشكل مكثف.