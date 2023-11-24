-->

Saturday, 25 November 2023 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن: الصفقة مجرد بداية.. وفرصة تمديد الهدنة في غزة كبيرة

11/24/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة في البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الصفقة الإنسانية مجرد بداية، ومرت بسلام حتى الآن.

وقال إن هناك فرصة حقيقية من أجل تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، والتي بدأت الجمعة، وتستمر أربعة أيام.

وفيما اعتبر بايدن "وقف القتال فرصة حاسمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، شدد على ضرورة "إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط".

وأثنى الرئيس الأمريكي، على الدبلوماسية الأمريكية التي أسهمت في إتمام صفقة إطلاق سراح الأسرى.

كما توجه بالشكر إلى قادة كل من قطر ومصر على مساهمتهم في هذا الاتفاق.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق حل الدولتين كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب.

وقال: "نتطلع لإنهاء دائرة العنف لنصل إلى حل يجعل الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في سلام وفق حل الدولتين".

MENAFN24112023000110011019ID1107482529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث