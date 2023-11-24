بايدن: الصفقة مجرد بداية.. وفرصة تمديد الهدنة في غزة كبيرة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة في البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الصفقة الإنسانية مجرد بداية، ومرت بسلام حتى الآن.

وقال إن هناك فرصة حقيقية من أجل تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، والتي بدأت الجمعة، وتستمر أربعة أيام.

وفيما اعتبر بايدن "وقف القتال فرصة حاسمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، شدد على ضرورة "إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط".

وأثنى الرئيس الأمريكي، على الدبلوماسية الأمريكية التي أسهمت في إتمام صفقة إطلاق سراح الأسرى.

كما توجه بالشكر إلى قادة كل من قطر ومصر على مساهمتهم في هذا الاتفاق.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق حل الدولتين كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب.

وقال: "نتطلع لإنهاء دائرة العنف لنصل إلى حل يجعل الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في سلام وفق حل الدولتين".