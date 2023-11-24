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بالفيديو.. بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

11/24/2023 3:00:15 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - وثق مقطع فيديو بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر ضمن صفقة تبادل الأسرى، فيما أطلقت
قوات الاحتلال الغاز على ذوي الأسرى المحررين.

وتاليا الفيديو في موقعنا:

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