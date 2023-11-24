بالفيديو.. بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

بالفيديو.. بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
التاريخ
11/24/2023 3:00:15 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وثق مقطع فيديو بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر ضمن صفقة تبادل الأسرى، فيما أطلقت
قوات الاحتلال الغاز على ذوي الأسرى المحررين.
وتاليا الفيديو في موقعنا:
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