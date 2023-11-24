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أسيرة محررة: صعب جداً الشعور بالحرية مقابل دماء الشهداء بغزة

11/24/2023 3:00:15 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت الأسرة الفلسطينية المحررة مرح باكير، في أول كلمة لها بعد الإفراج عناه مساء اليوم الجمعة، إن الشعور بالحرية والإفراج عنهم
صعب جداً
مقابل دماء الشهداء بغزة، وفي ظل التضحيات الكبيرة "لأهلي" في قطاع غزة.

وتاليا الفيديو في موقعنا:

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