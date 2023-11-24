أسيرة محررة: صعب جداً الشعور بالحرية مقابل دماء الشهداء بغزة

أسيرة محررة: صعب جداً الشعور بالحرية مقابل دماء الشهداء بغزة
التاريخ
11/24/2023 3:00:15 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت الأسرة الفلسطينية المحررة مرح باكير، في أول كلمة لها بعد الإفراج عناه مساء اليوم الجمعة، إن الشعور بالحرية والإفراج عنهم
صعب جداً
مقابل دماء الشهداء بغزة، وفي ظل التضحيات الكبيرة "لأهلي" في قطاع غزة.
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