الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين - أسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حصل موقع خبرني على قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين تم الإفراج عنهم ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ).
وفيما يلي قائمة المفرج عنهم:
يوسف محمد مصطفى عطا
- رام الله
قصي هاني علي احمد - بيت لحم
جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية
محمد احمد سليمان ابو رجب - الخليل
احمد نعمان احمد ابو نعيم - رام الله
براء بلال محمود ربعي - الخليل
أبان اياد محمد سعيد حماد - قلقيلية
معتز حاتم موسى ابو عرام - الخليل
اياد عبد القادر محمد خطيب -
القدس -حزما
ليث خليل عثمان عثمان - رام الله
محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله
جمال خليل جمال براهمة - أريحا
جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس
محمد أنيس سليم ترابي - نابلس
عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس
روان نافز محمد ابو مطر
رام الله
مرح جودت موسى بكير - القدس
ملك محمد يوسف سليمان - القدس
أماني خالد نعمان حشيم - القدس
نهايه خضر حسين صوان - القدس
فيروز فايز محمود البو - القدس
تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس
فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس
ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم
مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس
أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس
أزهار ثائر بكر عساف / القدس
رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم
فاطمه نعمان علي بدر / القدس
روضه موسى عبد القادر ابو عجمية / بيت لحم
سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس
فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم
سميرة عبد الحرباوي /القدس
سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية
فاطمه بكر موسى ابو شلال/ نابلس
حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله
فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين
زينه رائد عبدو / القدس
نور محمد حافظ الطاهر / نابلس
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