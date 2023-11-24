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الدفاع لواء المغاوير/ 25 يشارك بتمرين فجر الشرق المشترك في باكستان

11/24/2023 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • تبادل الخبرات في عمليات البحث والتفتيش ومكافحة الإرهاب وتأمين المباني والتعامل مع المتفجرات


أعلنت وزارة الدفاع أن قوة من لواء «المغاوير/ 25» غادرت إلى باكستان اليوم الجمعة للمشاركة في التمرين المشترك «فجر الشرق» بنسخته الخامسة الذي تنطلق فعالياته الأسبوع القادم وتستمر أسبوعين.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات في عمليات البحث والتفتيش ومكافحة الإرهاب وتأمين المباني الحيوية وكيفية التعامل مع المتفجرات وتنفيذ عمليات إخلاء طبي.
وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة كافة.

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