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كونا تنعى الزميل بلال سعد بعد مسيرة عطاء طويلة

11/24/2023 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعت أسرة وكالة الأنباء الكويتية «كونا» مدير التحرير في إدارة الشؤون المحلية الزميل بلال سعد الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر ناهز 53 عاما بعد رحلة عطاء طويلة.
وتتقدم الوكالة بأحر التعازي لذوي الفقيد راجية من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وتستذكر أسرة الوكالة المناقب الشخصية العالية للفقيد الراحل ومهنيته والتزامه برسالته الإعلامية ودماثة الخلق وتعاونه الكبير مع زملائه طوال مسيرته في الوكالة.
وسيوارى جثمان الزميل بلال سعد الذي انضم إلى أسرة «كونا» في 16 يوليو 1995 الثرى بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة الصليبيخات وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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