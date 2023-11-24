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الكويت تدعو إيران إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الذرية والالتزام بخطة العمل المشتركة

11/24/2023 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت الكويت اليوم الجمعة ايران إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الامن الدولي 2231.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه عضو الوفد الدائم للكويت لدى الامم المتحدة في فيينا المستشار بشار الدويسان امام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار مناقشة بند «التحقق والرصد في جمهورية ايران الاسلامية وفقا لقرار مجلس الامن الدولي».
وأعرب المستشار الدويسان عن تطلع الكويت الى مصادقة ايران على البروتوكول الاضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في ايران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.
وشدد على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
وتطرق الدويسان الى بعض النقاط الواردة في تقرير المدير العام للوكالة الذرية في 15 نوفمبر الجاري والتي اكدت مجددا تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف ايران في 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وفقا لقرار مجلس الامن 2231 بما في ذلك البروتوكول الإضافي.
وأشار المستشار الدويسان الى ان تقرير الوكالة الاخير أكد مجددا انها لن تتمكن من «اعادة ارساء استمرارية المعرفة فيما يتعلق بإنتاج وجرد اجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافخ الثقيلة وحاجتها الى انشاء خط اساس جديد لأنشطة التحقق والرصد».

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