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وفد الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة التقى سفيرة الكويت في أميركا

11/24/2023 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
التقى وفد من الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية بسفيرة الكويت الشيخة الزين الصباح، وذلك على هامش المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية المنعقد في مدينة اتلانتا.
وضم الوفد نائب الرئيس لشؤون الفروع عبدالرحمن القعيط وناصر العميان مسؤول لجنة التدريب والتطوير.
وثمن القعيط دور السفيرة الشيخة الزين الصباح في دعم طلبة وطالبات الكويت في الولايات المتحدة الاميركية، وحرصها على تذليل كافة العقبات امامهم، مشيدا بحرص السفيرة الصباح على الحضور للمؤتمرات الطلابية.

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