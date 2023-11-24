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إضافة 50 نشاطا إلى أنشطة الشركات ذات الطبيعة الخاصة

11/24/2023 2:54:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (170) لسنة 2023 بشأن إضافة 50 نشاطا تجاريا على قرار أنشطة ذات الطبيعة الخاصة.

وجاء في القرار:

مادة أولى: تضاف الانشطة الواردة بهذا القرار وعددها (50) نشاطا الى انشطة الشركات ذات الطبيعة الخاصة.

ويما يلي الانشطة المضافة: انشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وادارة المرافق الحاسوبية، استشارات فنون موسيقية، استشارات السلامة والامن الصناعي، استشارات فنية، استشارات الديكور، استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني، استشارات فنون الطبخ، استشارات ادارية، استشارات فن التجميل، استشارات في المشاريع التجارية، استشارات تجارية، استشارات ميكانيكية، استشارات زراعية، استشارات تقنية المعلومات، استشارات صناعية، استشارات اقتصادية، استشارات اجتماعية، استشارات تسويقية، استشارات لغوية، استشارات احصائية، استشارات رياضية، استشارات قياس اللياقة البدنية، استشارات كهربائية، استشارات تربوية، استشارات سياحية، استشارات في مجال المكتبات، الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاري، استشارات نظم الطرق والنقل، استشارات عقارية، التعليم في مجالس الانشطة الفنية، تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات، تنظيم وإدارة مهرجانات وفعاليات، رسام، تصميم الازياء والملبوسات والاحذية والمجوهرات، تصميم الديكورات الداخلية، تصميم الهدايا والكماليات، تصميم خارجي للمناسبات، مصور، سمسرة الاسماك، سمسرة الخضار والفواكه، سمسرة الطيور، سمسرة المواشي، سمسرة المنقولات (ماعدا السيارات والمعادن الثمينة)، التطريز اليدوي والجاكار، تجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية، ادارة سكراب الغير، ايجار وتأجير الدراجات الهوائية، البيع بالجملة للعسل، ادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة.

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