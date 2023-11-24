القوات الإماراتية المشاركة في تمرين تكامل/1 تصل الكويت

القوات الإماراتية المشاركة في تمرين تكامل/1 تصل الكويت
التاريخ
11/24/2023 2:54:38 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وصلت إلى البلاد مساء اليوم عبر منفذ النويصيب قوات الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المشاركة في تمرين «تكامل/1»، والذي ستنفذ فعالياته في منطقة التدريب «الاديرع ـ الأبرق» الواقعة شمال غرب البلاد خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري ولغاية 7 ديسمبر 2023 بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات من القوة البرية وقوات درع الجزيرة.
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