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القوات الإماراتية المشاركة في تمرين تكامل/1 تصل الكويت

11/24/2023 2:54:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت إلى البلاد مساء اليوم عبر منفذ النويصيب قوات الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المشاركة في تمرين «تكامل/1»، والذي ستنفذ فعالياته في منطقة التدريب «الاديرع ـ الأبرق» الواقعة شمال غرب البلاد خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري ولغاية 7 ديسمبر 2023 بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات من القوة البرية وقوات درع الجزيرة.

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