لجنة لمتابعة توفير مناطق تخزينية إستراتيجية لإقامة مخازن

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الاداء الحكومية بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات، ونص القرار على ما يلي:

مادة أولى: تشكل لجنة بما جاء بتقرير متابعة الاداء الحكومية بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لاقامة مخازن ومستودعات برئاسة السيد وكيل الوزارة وعضوية كل من:

مدير إدارة الخدمات العامة نائب الرئيس، وعضوية د. خالد عبدالحميد الدعاس، مدير إدارة التطوير الاداري والتدريب، مدير ادارة الشركات المساهمة، مراقب تطوير النظم، مراقب تطوير التنظيم ووصف الوظائف، عبدالرحمن نبيل الحافظ، ممثل عن ادارة مكتب الوزير، رئيس قسم المتابعة (وكيل الوزارة)، ومراقب الدعم عضوا ومقررا.

مادة ثانية: تختص اللجنة بالأعمال التالية:تابعة تنفيذ مشاريع المناطق التخزينية الخاصة بكل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للتموين وتذليل العقبات.

2 - وضع دليل اجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والاراضي المتاحة للتخزين.

3 - وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي وربطه مع الشركتين المشار اليهما للتأكد من تحقيق الهدف المنشود.

4 - التنسيق مع بلدية الكويت وكافة الجهات المعنية لتخصيص اراضي لإقامة مباني متعددة الادوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة.

5 - متابعة وتسهيل اجراءات تأسيس الشركة الحكومية للمخازن الاستراتيجية.

6 - دراسة مشروع مراكز التموين الجديدة واقتراح افضل الممارسات لتنفيذ المشروع.

مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة رابعة: للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء، وعلى الادارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.

مادة خامسة: مدة عمل اللجنة (سنة) من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة سادسة: تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والاعضاء بموجب قرار من الوزير.

مادة سابعة: يلغى القرار الوزاري رقم (119) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الاداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لاقامة مخازن ومستودعات.