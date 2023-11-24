التجارة حظر تصدير زيت الطبخ أو مخلفاته لمدة سنة

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب القرار الوزاري رقم (172) لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته.

وجاء في القرار:

المادة الأولى: لا يجوز بيع زيت الطبخ المستعمل او مخلفاته الا لشخص مرخص له من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، وان يكون لديه مكان مخصص ومرخص لمزاولة هذا النشاط من الجهات المعنية.

المادة الثانية: يلتزم البائع والمشتري باستلام ودفع المبالغ من خلال وسائل الدفع الالكتروني دون غيرها.

المادة الثالثة: لا يجوز تصدير زيت الطبخ المستعمل او مخلفاته لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

وجاء في المذكرة الايضاحية للقرار الوزاري رقم (172) لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل او مخلفاته: ان هذا القرار صدر لتحقيق قيمة مضافة لدولة الكويت من انتاج الوقود الحيوي من مخلفات زيوت الطبخ المستعملة التي سوف يتم تحويل مخلفات زيوت الطبخ المستعملة الى منتجات ذات قيمة مضافة للدولة، وخلق منتج جديد لتنويع مصادر الدخل ونقل التكنولوجيا الحديثة وتمويل المشروع من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة.

يؤدي هذا القرار إلى دعم المشروعات الوطنية وإنجاحها سيساهم في التنمية المستدامة وتأمين امداد طاقة المستقبل وتلبية احتياجات الاجيال القادمة وتنويع مصادر الدخل وخلق صناعة جديدة صديقة للبيئة والمجتمع ودعم للشباب لعمل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية. فتصدير مخلفات زيوت الطبخ المستعملة الى الخارج وعدم تنظيم التجميع والتجارة داخل السوق الكويتي يضيع هذه الفرص والفوائد والقيمة المضافة للدولة.