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التجارة أي تغيير جوهري للمركبات بإذن من المرور

11/24/2023 2:54:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب القرار الوزاري رقم (171) لسنة 2023 بشأن التغيير الجوهري للمركبات، وجاء فيه:

مادة أولى: تضاف فقرة جديدة للمادة (16) فقرة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 المشار اليه يكون نصها كالآتي:

«لا يجوز لأصحاب التراخيص والمحلات والشركات ادخال أي تغيير جوهري للمركبات سواء كان متعلقا بسنة الصنع او شكل المركبة، وذلك دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية».

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