التجارة أي تغيير جوهري للمركبات بإذن من المرور

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب القرار الوزاري رقم (171) لسنة 2023 بشأن التغيير الجوهري للمركبات، وجاء فيه:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة للمادة (16) فقرة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 المشار اليه يكون نصها كالآتي:
«لا يجوز لأصحاب التراخيص والمحلات والشركات ادخال أي تغيير جوهري للمركبات سواء كان متعلقا بسنة الصنع او شكل المركبة، وذلك دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية».
MENAFN24112023000130011022ID1107482513
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.