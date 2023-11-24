بايدن: عملت مع الرئيس السيسى للوصول إلى تنفيذ الهدنة

وأضاف خلال كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه عمل مع الرئيس السيسى للوصول إلى تنفيذ الهدنة، مضيفا أن الصفقة الإنسانية مجرد بداية ومرت بسلام حتى الآن. وتابع الرئيس الأمريكي أن تنفيذ الهدنة في غزة شمل عملا دبلوماسيا شاقا.

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