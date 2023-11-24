بايدن: عملت مع الرئيس السيسى للوصول إلى تنفيذ الهدنة

بايدن: عملت مع الرئيس السيسى للوصول إلى تنفيذ الهدنة
التاريخ
11/24/2023 2:47:43 PM
(MENAFN
- Youm7) رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ الهدنة وصفقة التبادل بين الإسرائيليين وحماس، وسيتم إطلاق سيدتين أمريكيتين في قطاع غزة.
وأضاف خلال كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه عمل مع الرئيس السيسى للوصول إلى تنفيذ الهدنة، مضيفا أن الصفقة الإنسانية مجرد بداية ومرت بسلام حتى الآن.
وتابع الرئيس الأمريكي أن تنفيذ الهدنة في غزة شمل عملا دبلوماسيا شاقا.
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