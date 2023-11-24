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بايدن: عملت مع الرئيس السيسى للوصول إلى تنفيذ الهدنة

11/24/2023 2:47:43 PM
(MENAFN- Youm7) رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ الهدنة وصفقة التبادل بين الإسرائيليين وحماس، وسيتم إطلاق سيدتين أمريكيتين في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه عمل مع الرئيس السيسى للوصول إلى تنفيذ الهدنة، مضيفا أن الصفقة الإنسانية مجرد بداية ومرت بسلام حتى الآن.
 وتابع الرئيس الأمريكي أن تنفيذ الهدنة في غزة شمل عملا دبلوماسيا شاقا.







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