فرنسا ترحب بجهود مصر فى تنفيذ الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

MENAFN - Youm7) رحبت فرنسا بجهود الوساطة التى بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية فى تنفيذ اتفاق الهدنة الذى تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة والذى دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة وتم بموجبه الإفراج عن 13 من الرهائن المحتجزين فى غزة مقابل إطلاق سراح 39 من النساء والأطفال المعتقلين فى السجون الإسرائيلية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية مساء اليوم /الجمعة/، رحبت فرنسا بالإفراج عن هذه المجموعة الأولى من الرهائن وبدخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، والذى تم بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، مثمنة كذلك جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن.



وأكدت الخارجية أن فرنسا تحشد كل جهودها من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين فى إطار الاتفاق الذى يجرى تنفيذه فى الوقت الراهن، مضيفة أن الإفراج عن جميع المواطنين الفرنسيين يمثل أولوية قصوى للبلاد، وذكرت "نعمل بلا هوادة لتحقيق ذلك".



وتعرب فرنسا عن تضامنها الكامل مع أسر الرهائن فى هذه المحنة، حيث أن فرق من الخارجية الفرنسية تحت إشراف وزيرة الخارجية، كاترين كولونا، وخاصة تلك التابعة لمركز الأزمات والدعم وكذلك قنصلية فرنسا العامة فى تل أبيب، على اتصال دائم مع عائلات الرهائن.

وكما ذكرت وزيرة الخارجية مرارا وتكرارا، فإن الهدنة التى تم التوصل إليها اليوم يجب أن تكون دائمة ومستدامة، وينبغى أن تؤدى إلى وقف إطلاق النار.



ومع دخول الهدنة حيز التنفيذ منذ صباح اليوم الجمعة، والتى اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، تم إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا (وهم 24 امرأة و15 طفلا) من السجون الإسرائيلية، مقابل الافراج عن 13 من الرهائن المحتجزين لدى حماس فى غزة. كما تم إطلاق سراح 10 من رعايا تايلاند وفلبينى واحد.





وأظهرت صور حية سيارات الصليب الأحمر بعد أن تسلمت 24 شخصا فى غزة متجهة إلى معبر رفح، ثم تسلمتهم مصر من الصليب الأحمر واتجهت بهم إلى الجانب المصرى من معبر رفح حتى تم تسليمهم بعد ذلك إلى الجانب الإسرائيلي. وفى المقابل أظهرت صور أخرى عملية الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين، حيث نقلت حافلات تابعة للصليب الأحمر أيضا أسرى فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلى فى الضفة الغربية فى إطار ترتيبات الصفقة .





وتعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلى العنيف على قطاع غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي، والذى أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.



وينص الاتفاق الخاص بالهدنة بشكل عام على تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال فى قطاع غزة فى المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم فى مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. كما ستسمح الهدنة التى تستمر أربعة أيام، بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.